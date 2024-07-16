Украина обратилась к Литве с неожиданной просьбой: чем ответили в Вильнюсе

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Slava Kot
В новом учебном году украинцы, которые поступают в университеты Литвы, не будут иметь государственного финансирования. Как сообщили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы, такая просьба была направлена от Украины.
Украинские студенты не могут учиться бесплатно в Литве. Фото из открытых источников
В Минобразования Литвы заявили, что их страна согласилась с предложением Украины и не будет предоставлять украинцам бесплатные места в университетах начиная с этого года. Однако те студенты, которые уже получают образование за государственные средства, продолжат учиться бесплатно. Такое решение в Литве объяснили попыткой не поощрять "отток мозгов из Украины".
Однако некоторые университеты Литвы заявили, что будут покрывать финансирование обучения украинцев за свой счет. Например, Вильнюсский колледж решил полностью финансировать обучение украинцев, а также предоставить общежитие и стипендии. Вильнюсский технический университет будет покрывать 40% суммы, которую нужно заплатить украинцам за обучение. Вильнюсский университет обещает предоставлять стипендии в размере 300 евро.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько стоит образование в лучших университетах Украины.
Также "Комментарии" писали о механизме сотрудничества с ТЦК, который создали университеты. Если военнообязанный после экзаменов не будет зачислен в университет, его данные попадут к работникам ТЦК.
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