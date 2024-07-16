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Украина обратилась к Литве с неожиданной просьбой: чем ответили в Вильнюсе

Украина призвала запретить бесплатную учебу для украинских студентов в Литве.

сегодня, 17:18
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Автор:
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Slava Kot

В новом учебном году украинцы, которые поступают в университеты Литвы, не будут иметь государственного финансирования. Как сообщили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы, такая просьба была направлена от Украины.

Украина обратилась к Литве с неожиданной просьбой: чем ответили в Вильнюсе

Украинские студенты не могут учиться бесплатно в Литве. Фото из открытых источников

В Минобразования Литвы заявили, что их страна согласилась с предложением Украины и не будет предоставлять украинцам бесплатные места в университетах начиная с этого года. Однако те студенты, которые уже получают образование за государственные средства, продолжат учиться бесплатно. Такое решение в Литве объяснили попыткой не поощрять "отток мозгов из Украины".

"Мы организовываем все меры помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, в ответ на потребности Украины, в сотрудничестве, не поощряя отток мозгов из Украины. Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, пока нет необходимости переводить обучение куда-то", – сообщили в Министерстве образования Литвы.

Однако некоторые университеты Литвы заявили, что будут покрывать финансирование обучения украинцев за свой счет. Например, Вильнюсский колледж решил полностью финансировать обучение украинцев, а также предоставить общежитие и стипендии. Вильнюсский технический университет будет покрывать 40% суммы, которую нужно заплатить украинцам за обучение. Вильнюсский университет обещает предоставлять стипендии в размере 300 евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько стоит образование в лучших университетах Украины.

Также "Комментарии" писали о механизме сотрудничества с ТЦК, который создали университеты. Если военнообязанный после экзаменов не будет зачислен в университет, его данные попадут к работникам ТЦК.



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Источник: https://bns.lt/naujiena/valstybei-nebefinansuojant-ukrainieciu-studiju-kai-kurios-mokyklos-ta-darys-pacios-bns-tema-cuofj
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