Украина будет покорять Луну вместе с NASA

Украинцы рвутся в космос — так можно охарактеризовать сообщение Государственного космического агентства о том, что Украина будет участвовать в инициированной Соединенными Штатами международной программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.

Украина стала девятой страной, которая подписала договор о сотрудничестве по освоению космоса. Так, госагентство по космосу присоединилось к программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) "Артемида". Помимо США в планируемой деятельности изъявили желание участвовать Австралия, Канада, Италия, Люксембург, Великобритания, ОАЭ и Япония.

"Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида". Перечисленные принципы и Договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден, что Договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства", — сказал Председатель ГКА Владимир Усов.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2024 году в ходе реализации миссии NASA Artemis в районе Южного полюса Луны высадятся два астронавта: мужчина и женщина. Таким образом, в текущем столетии начнется новый этап освоения Луны, который к концу десятилетия должен превратиться в стабильный процесс геологоразведочных работ на естественном спутнике Земли. После первой посадки в 2024 году новые экспедиции на Луну будут отправляться примерно раз в год. Для этого потребуется разбить базовый лагерь на месте приземления. Планируется, что лагерь будет состоять из стационарного укрытия, передвижного дома на колесах и лунного вездехода с открытым верхом. Ранние миссии будут краткосрочными — на неделю или две, но по мере расширения лагеря миссии по пребыванию на Луне будут продлены до двух месяцев для двух человек или до месяца для четырех.



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