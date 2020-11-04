Учителя вдвое чаще болеют коронавирусом, чем школьники - Минздрав

С начала текущего учебного года COVID-19 в Украине диагностирован у 5215 школьников (0,9%) и 10 552 — учителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 4 ноября.

По данным Минздрава, на сегодняшний дистанционно работают 912 учебных заведений.

Также министр прокомментировал жалобы родителей, которые стали озвучиваться в соцсетях накануне. Речь идет о принуждении администраций школ подписывать информационную согласие, что учебное заведение не несет ответственность за распространение COVID-19. В Минздраве отметили: подобный "документ" не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом, никто не может заставить родителей его подписать.

Отмечается, что для школ установлены детальные рекомендации о проведении учебного процесса в условиях пандемии. Одна из таких — владелец заведения образования (например, городской совет или объединенная территориальная община) несет ответственность за наличие в медицинском пункте бесконтактных термометров, дезинфекторов, антисептиков для рук и средств индивидуальной защиты.

Тогда как ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования лежит именно на их руководстве. Среди требований к работе школы такие, как регулярная термометрия, использование СИЗ, эпидемиологические правила безопасности, перерывы в разные временные промежутки и разметка в коридорах.

При этом, Степанов отметил, что школьники могут находиться в классах без масок, а приходить, передвигаться и быть на переменах — в масках.

Добавим, что посещать учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования запрещено, если на самоизоляции в результате контакта с заболевшим пациентом находится более половины учеников и персонала.

Напомним, у Зеленского уточнили, в каком случае усилят карантин в Украине.

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