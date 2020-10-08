Ученые заявили, что зеленые пригороды могут быть вреднее больших городов

Команде специалистов удалось выяснить, что не только отдельные загрязненные районы больших городов могут нести опасность для здоровья, но даже леса и парки могут не оправдать надежд. Ученые объясняют это тем, что в зеленой среде барьерные функции почвы слабее. Об этом пишет издание lenta.

Зеленые пригороды могут быть вреднее больших городов. Фото: pixabay

Этот факт говорит о том, что почва неспособна противостоять даже минимальным загрязнениям. Чтобы это выяснить, эксперты изучили территорию размером более 1 000 км2. Оказалось, что наибольшими источниками загрязнения являются автомобили и промышленные объекты. Исследователи детально изучили образцы почвы в 224 точках в парках, лесах и других общественных местах. Им понадобилось измельчить и высушить взятые пробы, чтобы измерить текстуру почвы, ее состав и кислотность.

Из полученных данных специалисты смогли сделать вывод, насколько почва может задерживать загрязняющие вещества. Он оказался неутешительным: в зеленом пригороде барьерные функции почвы слабее, что не позволяет ей противостоять загрязнениям должным образом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!