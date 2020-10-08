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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые заявили, что зеленые пригороды могут быть вреднее больших городов
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Ученые заявили, что зеленые пригороды могут быть вреднее больших городов

Парки отдыха и лесные зоны могут быть не такими безопасными, как оказалось

сегодня, 18:26
Автор:

Любовь Блажко

Команде специалистов удалось выяснить, что не только отдельные загрязненные районы больших городов могут нести опасность для здоровья, но даже леса и парки могут не оправдать надежд. Ученые объясняют это тем, что в зеленой среде барьерные функции почвы слабее. Об этом пишет издание lenta.

Ученые заявили, что зеленые пригороды могут быть вреднее больших городов

Зеленые пригороды могут быть вреднее больших городов. Фото: pixabay

Этот факт говорит о том, что почва неспособна противостоять даже минимальным загрязнениям. Чтобы это выяснить, эксперты изучили территорию размером более 1 000 км2. Оказалось, что наибольшими источниками загрязнения являются автомобили и промышленные объекты. Исследователи детально изучили образцы почвы в 224 точках в парках, лесах и других общественных местах. Им понадобилось измельчить и высушить взятые пробы, чтобы измерить текстуру почвы, ее состав и кислотность. 

Из полученных данных специалисты смогли сделать вывод, насколько почва может задерживать загрязняющие вещества. Он оказался неутешительным: в зеленом пригороде барьерные функции почвы слабее, что не позволяет ей противостоять загрязнениям должным образом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что водоросли, килька, моллюски: какой будет пища будущего. 


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