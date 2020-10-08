Водоросли, килька, моллюски: какой будет пища будущего

Датские эксперты предположили, какой может быть пища будущего, если многие люди откажутся от мясных продуктов и заменят их на более полезные и безопасные для окружающей среды. Ученые предложили свои альтернативы белку и полезным жирам. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Psychology.

Исследователи говорят, что с каждым годом все больше людей становятся вегетарианцами. Но далеко не все готовы навсегда отказаться от мяса в пользу окружающей среды, потому что они жаждут вкуса умами (его описывают как "мясной" или "мясистый". Вкус умами означает, что в продукте много белка, — прим. авт.). Поэтому, возможно, более реалистично рассмотреть гибкую диету, когда человек потребляет небольшое количество продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко, наряду с овощами. Тем не менее, можно уже начать думать об альтернативах сочному стейку, которых на самом деле много.

Например, вкус умами присутствует в некоторых растительных продуктах: грецких орехах, брокколи, помидорах, грибах шиитаке и других, которыми можно заменить мясную продукцию.

Профессор Моуритсен и доктор философии Шарлотта Винтер рекомендуют искать "продукты будущего" в море, потому что они будут пользоваться большим спросом. Например, одна только килька может удовлетворить 20% потребностей Дании в белке. "А ловя кильку, мы можем избежать чрезмерной эксплуатации более известных видов рыб, таких как треска, камбала и лосось", — подчеркнули исследователи.

Морские водоросли также чрезвычайно благоприятный для климата источник пищи. Однако только 500 из 10 000 видов в настоящее время используются и признаются в качестве продуктов питания. Точно так же головоногие моллюски вылавливаются лишь в незначительной степени: 30 из примерно 800 видов используются в пищу во всем мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что KFC открывает "ресторан будущего" с роботами в Москве.

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