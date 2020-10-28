Ученые заявили, что в Арктике начал таять замороженный метан

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Любовь Блажко
Стало известно, что в Арктике начался процесс таяния больших залежей замороженного метана. Из-за этого может освободиться огромное количество площади у прибрежной части Восточной Сибири, передает издание lenta.
В Арктике начал таять замороженный метан. Фото: lenta
Эксперты назвали эти большие залежи метана в Северном Ледовитом океане "спящими гигантами углеродного цикла". Они провели новую экспедицию в море Лаптевых, погрузившись на 350 метров. Ученые говорят, что запущенный процесс может в разы ускорить темп глобального потепления. Они добавляют, что именно в Арктике расположено много замороженных газов (или гидратов), и из них самый сильный парниковый эффект создает метан, а это чревато негативными климатическими изменениями в будущем.
Специалисты рассказывают, что хоть основная масса газовых выбросов растворяется в воде, все равно метан попадает нашу атмосферу. И таяние метана значительно приближает катастрофические изменения в климате. Они также уверены в том, что спровоцировать процесс таяния больших залежей замороженного метана могло вторжение теплых течений в восточный регион Арктики.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему деревья могут не справиться с глобальным потеплением.
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