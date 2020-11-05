Ученые заявили, что Солнце вступило в новый период, который продлится 11 лет

Работники Управления космической погоды ЕКА выяснили, что Солнце вступило в новый период, который будет продолжаться на протяжении 11 лет.

Солнце вступило в новый период, который продлится 11 лет. Фото: unsplash

У огромной раскаленной звезды есть собственное магнитное поле, которое располагает северным и южным полюсами. И именно они, как выяснилось, меняются местами каждые 11 лет. Этот процесс приводит к тому, что Солнце становится самым активным, после чего пик его активности уменьшается до минимума, а затем снова наступает новый цикл.

Астрономам уже удалось зафиксировать значительное увеличение температуры Солнца, что говорит о начале нового цикла. Известно также, что подобный процесс будет сопровождаться солнечными бурями, которые достигнут нашей планеты. Согласно предположениям ученых, пик этих явлений стоит ждать не ранее 2025 года.

А вот глава Управления космической погоды ЕКА Джух-Пекк Лунтама поделился, что нужно быть готовыми к большим и частым выбросам коронарной массы. Она может стать причиной сбоя работы навигаторов, электросетей, смартфонов и орбитальных спутников.

Когда же Солнце будет находиться в минимальной фазе своей активности, то оно начнет производить небольшое количество вспышек, пятен и выбросов плазмы с поверхности, которые никак не коснутся Земли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества.



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