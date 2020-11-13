Ученые заявили, что на Земле существовал еще один вид древнего человека

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Любовь Блажко
Палеоантропологам из Университета ла Троба удалось еще два года назад обнаружить череп древнего человека во время археологических раскопок близ Йоханнесбурга, что в Южно-Африканской республике. Позже они установили, что его владельцем был редкий вид человека Paranthropus robustus, который жил параллельно с предками человека Homo erectus.
На Земле существовал еще один вид древнего человека. Фото: unsplash
Экспертам понадобилось целых два года, прежде чем они готовы были поделиться своими выводами.
Также ученые предполагают, что Paranthropus robustus эволюционировал из-за изменений климата. У этих людей был маленький мозг и большие зубы. Питались они твердыми растениями: например, корой или картофелем.
Но свои исследования специалисты еще не закончили. Им предстоит выяснить, что же стало истинной причиной того, что этот приспособленный к условиям на планете и физически сильный человеческий вид все-таки вымер.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые раскрыли тайну эволюции человека.
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