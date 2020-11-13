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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые заявили, что на Земле существовал еще один вид древнего человека
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Ученые заявили, что на Земле существовал еще один вид древнего человека

Обнаруженный вид сосуществовал с предками человека 2 миллиона лет назад

сегодня, 14:48
Автор:

Любовь Блажко

Палеоантропологам из Университета ла Троба удалось еще два года назад обнаружить череп древнего человека во время археологических раскопок близ Йоханнесбурга, что в Южно-Африканской республике. Позже они установили, что его владельцем был редкий вид человека Paranthropus robustus, который жил параллельно с предками человека Homo erectus.

Ученые заявили, что на Земле существовал еще один вид древнего человека

На Земле существовал еще один вид древнего человека. Фото: unsplash

Экспертам понадобилось целых два года, прежде чем они готовы были поделиться своими выводами. 

"Эти два очень разные виды представляют различные эволюционные эксперименты. Хотя сейчас мы представители вида, который победил 2 миллиона лет назад, ископаемые данные свидетельствуют о том, что количественно представителей Paranthropus robustus было больше Homo erectus", — рассказала руководитель этого исследования Анжелина Лес. 

Также ученые предполагают, что Paranthropus robustus эволюционировал из-за изменений климата. У этих людей был маленький мозг и большие зубы. Питались они твердыми растениями: например, корой или картофелем.

Но свои исследования специалисты еще не закончили. Им предстоит выяснить, что же стало истинной причиной того, что этот приспособленный к условиям на планете и физически сильный человеческий вид все-таки вымер. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые раскрыли тайну эволюции человека.



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Источник: https://www.latrobe.edu.au/news/articles/2020/release/skull-shines-light-on-human-evolution
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