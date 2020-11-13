Ученые заявили, что на Земле существовал еще один вид древнего человека

Палеоантропологам из Университета ла Троба удалось еще два года назад обнаружить череп древнего человека во время археологических раскопок близ Йоханнесбурга, что в Южно-Африканской республике. Позже они установили, что его владельцем был редкий вид человека Paranthropus robustus, который жил параллельно с предками человека Homo erectus.

На Земле существовал еще один вид древнего человека. Фото: unsplash

Экспертам понадобилось целых два года, прежде чем они готовы были поделиться своими выводами.

"Эти два очень разные виды представляют различные эволюционные эксперименты. Хотя сейчас мы представители вида, который победил 2 миллиона лет назад, ископаемые данные свидетельствуют о том, что количественно представителей Paranthropus robustus было больше Homo erectus", — рассказала руководитель этого исследования Анжелина Лес.

Также ученые предполагают, что Paranthropus robustus эволюционировал из-за изменений климата. У этих людей был маленький мозг и большие зубы. Питались они твердыми растениями: например, корой или картофелем.

Но свои исследования специалисты еще не закончили. Им предстоит выяснить, что же стало истинной причиной того, что этот приспособленный к условиям на планете и физически сильный человеческий вид все-таки вымер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые раскрыли тайну эволюции человека.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!