Ученые зафиксировали крыс, которые научились охотиться на летучих мышей: почему это очень опасно



















В Северной Германии ученые впервые задокументировали необычное явление, как бурые крысы научились охотиться на летучих мышей. Это открытие, сделанное между 2020 и 2024 годами, изменяет представления ученых о поведении городских грызунов и их способности быстро адаптироваться к новым источникам пищи.

Крысы научились охотиться на летучих мышей. Фото: Museum für Naturkunde Berlin

Исследование, опубликованное в журнале Global Ecology and Conservation, отмечает, что новая форма хищничества ставит под угрозу популяции летучих мышей, которые и без того испытывают серьезное давление из-за уменьшения природной среды, светового загрязнения и человеческой деятельности.

Биолог Флориан Глоза-Рауш и его команда из Музея естественной истории Берлина изучали в Бад-Зегеберге колонию из 30 000 летучих мышей Даубентона и Наттерера. Они установили у входа в пещеру инфракрасную камеру для фиксирования полетов летучих мышей, чтобы найти способ, как защитить их от местных кошек.

Впрочем, камера зафиксировала совсем другое. За несколько сезонов исследователи наблюдали 30 попыток охоты крыс на летучих мышей, из которых 13 оказались успешными. Все нападения происходили в полной темноте, поэтому ученые предполагают, что крысы ориентировались с помощью своих сверхчувствительных усов.

"Вы можете увидеть, что крысы — настоящие эксперты. Они ждут летучих мышей и действуют очень профессионально", — говорит нейроэколог Йосси Йовель из Тель-Авивского университета.

Исследователи задокументировали сразу две тактики у крыс. Первая, это атака на летучих мышей, когда животные висят группами у входа в пещеру, тогда как другая – это перехват летучих мышей в полете. Такое поведение крыс было зафиксировано впервые в мире.

Крысы вставали на задние лапы, используя хвост в качестве опоры, и хватали рукокрылых передними лапами. Некоторые грызуны убивали добычу очень быстро и эффективно только одним укусом.

По оценкам ученых, только 15 крыс могут уменьшать зимнюю популяцию летучих мышей в пещере на 7% ежегодно. Учитывая, что многие летучие мыши зимуют в городах, где бурые крысы распространены повсеместно, это может иметь серьезные последствия для сохранения видов.

Летучие мыши являются ключевыми для экосистем, ведь они контролируют популяции насекомых, в том числе опасных для сельского хозяйства. Кроме того, ученые особо подчеркивают риск передачи опасных вирусов и бактерий между крысами и летучими мышами. Каждый из этих видов может быть носителем патогенов, их взаимодействие создает потенциальные условия для появления новых инфекций.

