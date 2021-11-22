logo

BTC/USD

57350.80

ETH/USD

4190.06

LTC/USD

215.83

USD/UAH

26.82

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Ученые выявили еще одну пользу кофе: результаты исследования
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выявили еще одну пользу кофе: результаты исследования

У людей, которые пьют две-три чашки кофе в день, реже развивается слабоумие и уменьшается риск инсульта

сегодня, 12:35
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Учеными из китайского Тяньцзинского медицинского университета было проведено исследование, во время которого выяснилось, что употребление кофе или чая способствует снижению риска развития инсульта, а также деменции. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на результаты, обнародованные в профильном журнале PLOS Medicine.

Ученые выявили еще одну пользу кофе: результаты исследования

Ученые выявили еще одну пользу кофе: результаты исследования - фото из открытых источников

Во время исследования учеными были изучены данные более 365 тысяч человек. Специалисты отбирали добровольцев для эксперимента с 2006 по 2010 год, а их данные регистрировали до 2020 года. Перед началом исследования участники предоставили данные о том, как часто они употребляют кофе или чай. По прошествии 14 лет у 5079 добровольцев развилась деменция, а у 10 053 случился инсульт. 

После анализа всех данные, ученые выяснили, что у участников эксперимента, которые выпивали две-три чашки кофе или три-пять чашек чая на протяжении дня реже развивается слабоумие и уменьшается риск инсульта. 

Ученые также отметили, что у тех, кто вовсе не употреблял эти напитки, результаты были гораздо хуже.

"Умеренное употребление кофе и чая, отдельно или в сочетании, было связано с низким риском инсульта и деменции", — отметили исследователи, подчеркнув, что напитки можно потреблять с целью профилактики заболеваний. 

Напомним, что ученые неоднократно подчеркивали, что в умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что напиток негативно сказывается на работе почек.

Ранее "Комментарии" также писали, действительно ли кофе с лимоном помогает похудеть. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/zdorovya/uchenye-vyyasnili-kak-kofe-i-chay-vliyayut-na-zdorove-cheloveka-1914751.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!