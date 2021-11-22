Учеными из китайского Тяньцзинского медицинского университета было проведено исследование, во время которого выяснилось, что употребление кофе или чая способствует снижению риска развития инсульта, а также деменции. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на результаты, обнародованные в профильном журнале PLOS Medicine.

Ученые выявили еще одну пользу кофе: результаты исследования - фото из открытых источников

Во время исследования учеными были изучены данные более 365 тысяч человек. Специалисты отбирали добровольцев для эксперимента с 2006 по 2010 год, а их данные регистрировали до 2020 года. Перед началом исследования участники предоставили данные о том, как часто они употребляют кофе или чай. По прошествии 14 лет у 5079 добровольцев развилась деменция, а у 10 053 случился инсульт.

После анализа всех данные, ученые выяснили, что у участников эксперимента, которые выпивали две-три чашки кофе или три-пять чашек чая на протяжении дня реже развивается слабоумие и уменьшается риск инсульта.

Ученые также отметили, что у тех, кто вовсе не употреблял эти напитки, результаты были гораздо хуже.

"Умеренное употребление кофе и чая, отдельно или в сочетании, было связано с низким риском инсульта и деменции", — отметили исследователи, подчеркнув, что напитки можно потреблять с целью профилактики заболеваний.





Напомним, что ученые неоднократно подчеркивали, что в умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что напиток негативно сказывается на работе почек.

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