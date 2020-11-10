Ученые выяснили, в какие месяцы рождаются долгожители

Между месяцем рождения человека и продолжительностью его жизни существует связь. Ее подтверждают, как нумерологи, так и медики. С помощью исследования, экспертам удалось определить, в каком месяце чаще всего рождаются долгожители.

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Специалисты проанализировали статистику более 1500 добровольцев, возраст которых превышал 100 лет. Полученные данные они сравнили с 10 тыс. родственниками (их братьями и сестрами), чтобы получить сведения о сроках жизни людей с общей наследственностью и похожим образом жизни, а также людей с другим генетическим набором. В результате удалось выяснить, как на жизнь человека влияет именно месяц его рождения.

Эксперты определили, что чаще всего долгожители рождаются осенью (в сентябре-ноябре). Однако, это не связано с магическими цифрами или расположением звезд, а скорее всего с такими факторами, как температура, погода, состояние окружающей среды. Дело в том, что осенью дети меньше подвергаются риску заражения сезонными заболеваниями, чем зимой или весной, когда может ощущаться остро недостаток витаминов у беременных.

Плюс ко всему, осенью наиболее благоприятная температура внешней среды, отсутствуют слишком жаркие или холодные дни.

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