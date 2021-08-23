Ученые выяснили, сколько лет максимально может жить человек

Большинство людей может рассчитывать, что доживет до 80 лет, некоторые люди бросают вызов ожиданиям и доживают до 100 лет. В таких местах, как Окинава, Япония и Сардиния, Италия, много столетнего населения. Самый старый человек в истории — француженка по имени Жанна Калмент — дожила до 122. Когда она родилась в 1875 году, средняя длительность жизни составляла примерно 43 года, пишет The Conversation.

Жанна Кальман, фото с открытых источников

Но сколько же на самом деле может прожить человек? Это вопрос, который люди задают веками. Предыдущие исследования установили эту границу около 140-летнего возраста. Но более новое исследование показывает, что предел человеческой жизни приближается к 150.



Теперь сингапурские, американские и российские исследователи применили другой подход к оценке максимальной продолжительности жизни человека. С помощью компьютерной модели они оценивают, что предел человеческой жизни составляет около 150 лет.

Дожить до 150

Фактически старения можно определить как потерю способности поддерживать гомеостаз. Как правило, чем моложе человек, тем лучше он быстрее выздоравливает. Ученые взяли образцы крови более чем 70 тысяч участников в возрасте до 85 лет и посмотрели на кратковременные изменения в количестве их клеток крови. Количество белых кровяных телец, которые есть у человека, может указывать на уровень заболевания в ее организме, тогда как объем эритроцитов может указывать на риск болезни сердца или инсульта человека или когнитивных нарушений, таких как потеря памяти.

Эти расчеты предполагали, что независимо от здоровья или генетики — устойчивость полностью снизилась до 150, давая теоретический предел продолжительности жизни человека.



Например, сегодня родившийся ребенок может рассчитывать на 85-летний медицинский прогресс, чтобы увеличить продолжительность своей жизни, тогда как 85-летний человек сейчас ограничена современными медицинскими технологиями. Таким образом, расчет, использованный исследователями, будет относительно точным для пожилых людей.

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