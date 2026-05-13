Ученые выяснили реальный вкус динозавров: на что похоже их мясо

Люди используют в пищу мясо разных животных и на полках магазинов можно увидеть от курятины и телятины до более экзотических вариантов, как собачатина, кенгурятина или страусятина. Однако, если бы динозавры дожили до нашего времени и мы использовали их мясо в пищу, каким бы тогда была на вкус динозаврятина?

Какое по вкусу мясо динозавра. Фото из открытых источников

Хотя люди никогда не пробовали динозавров, наука позволяет сделать определенные предположения. Ориентиром для этого будут современные родственники древних ящеров, в частности птицы и крокодилы. Именно их анатомия, рацион и физиология помогают понять, каким могло быть по вкусу мясо динозавров.

Могли бы люди есть динозавров

Палеонтолог, исследователь поведения и анатомии динозавров, а также консультант фильмов "Мир Юрского периода" Стив Брусатт считает, что их мясо было бы вполне съедобным. По его словам, люди сегодня потребляют мясо разных животных, поэтому нет причин думать, что динозавры были бы исключением.

Ученый также допускает, что некоторые виды могли иметь неприятный вкус или быть токсичными из-за особенностей питания. Однако большинство динозавров, вероятно, было бы обычным источником мяса.

" Самые вкусные животные сегодня часто являются травоядными, которые питаются травами или листьями, поэтому я подозреваю, что бронтозавр, трицератопс или стегозавр, все растительноядные динозавры, могли быть особенно вкусными, но хищник, например тиранозавр-рекс или велоцираптор, вероятно, были бы достаточно неприятными по вкусу", — считает Брусатт.

Какие по вкусу динозавры

Из-за того, что птицы являются прямыми потомками динозавров, можно предположить, что их мясо было бы похоже на вкус курицы. Однако ученые отмечают, что здесь все не так просто.

Палеонтолог из Университета штата Монтана Дэвид Варриккио отмечает, что среди современных птиц вкус сильно отличается. Например, мясо утки или индейки не идентично курице, а страусятина больше напоминает красное мясо. Ученый предполагает, что мясо динозавров могло обладать самыми разнообразными вкусовыми свойствами.

Какое по вкусу мясо динозавра

Палеонтолог и эволюционный биолог из Университета Бата в Англии Ник Лонгрич считает, что быстро двигавшиеся активные динозавры могли иметь мясо, похожее на страуса. Медленные травоядные гиганты могли напоминать по вкусу аллигатора или свинину.

Кроме того, на вкус могли влиять и другие факторы, включая возраст животного, образ жизни и количество миоглобина в тканях. Именно этот белок делает мясо темнее и насыщеннее. Так что если бы в мезозойскую эпоху существовали мясные магазины, на прилавках могли бы лежать самые разные виды динозаврятины, в том числе трицератопсятина, бронтозаврятина, тиранозаврятина или птеродактилятина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили кость, которая меняет все, что мы знаем о динозаврах.

Также "Комментарии" писали, что наука разрушила эти 7 мифов о динозаврах, но люди до сих пор в них верят.