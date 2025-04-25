Ученые выяснили, какого цвета были первые розы

Сегодня во всем мире существует сотни видов роз разных цветов, от классического красного до редкого синего. Однако китайские ученые провели реконструкцию характеристик древних роз и обнаружили, что раньше все эти цветы имели только один цвет — желтый.

Желтые розы. Фото из открытых источников

Исследования ученых из Пекинского лесного университета в Китае, опубликованных в журнале "Nature Plants" указывают, что в далеком прошлом все розы, были желтого цвета. Ученые секвенировали 205 образцов более 80 видов диких роз. Посредством геномики и популяционной генетики им удалось реконструировать эволюционный путь этого растения. Считается, что розы появились на Земле около 40 миллионов лет назад. Вероятно, они происходят из восточных частей Азии.

Кроме установки желтого цвета, китайские ученые также обнаружили, что общий предок всех современных роз имел простое строение цветка с одним рядом лепестков и семь листочков.

Также выяснилось, что когда-то розы имели значительно большее количество вариаций ароматов, но со временем селекционеры сосредоточились на других свойствах, в частности устойчивости к болезням, продолжительности хранения, форме цветов. Из-за этого часть уникальных запахов была утрачена.

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