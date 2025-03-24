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Ученые выяснили, какого цвета были динозавры и это может удивить

Некоторые динозавры напоминали современных птиц с радужным блеском, а другие искусно сливались с окружающей средой.

сегодня, 17:40
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Slava Kot

Долгое время динозавров представляли в виде серо-зеленых рептилий с грубой чешуйчатой кожей. Однако новые научные открытия доказывают, что эти существа имели яркие цвета, перья и даже сложный маскировочный камуфляж.

Ученые выяснили, какого цвета были динозавры и это может удивить

Цветные динозавры. Фото из открытых источников

Революция в изучении окраски динозавров началась, когда в окаменевших остатках были найдены микроскопические структуры – меланосомы. Это крошечные зерна меланина – пигмента, который отвечает за цвет кожи, перьев и волос у современных животных.

Как объясняет доцент кафедры макроэволюции Бристольского университета Якоб Винтер цвет можно определить по форме этих окаменелых мелоносом.

"Если вы посмотрите на человека с черными волосами или птицу с черными перьями, эти меланосомы имеют форму сосисок. В то время когда вы рыжий – если вы североамериканская малиновка с рыжей грудью или у вас рыжие волосы – они имеют форму маленьких фрикаделек. По сути вы просто ищете сосиски и фрикадельки, а затем можете раскрасить вымерших животных", — сказал Винтер.

Таким образом, ученые выяснили, что круглые структуры имеют красноватую окраску, а длинные и тонкие меланосомы создают черный или темно-коричневый цвет. Полые или уплощенные структуры могут придавать металлический блеск, как у павлинов или колибри.

Одним из самых неожиданных открытий стало то, что предки велоцирапторов, которых многие помнят как безжалостных хищников из фильма "Парк Юрского периода", на самом деле имели блестящие перья. Они напоминали не серых ящеров, а скорее экзотических птиц с радужной переливчатой окраской.

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Динозавр Anchiornis. Изображение: Carl Buell

Еще один представитель пернатых динозавров Anchiornis, имел сложную окраску: серое тело, белые крылья с черными пятнами и алое темя — похож на современного дятла. Однако не все динозавры отличались яркими цветами. Некоторые развили маскировочный камуфляж, помогавший им выживать.

Ученые выяснили, какого цвета были динозавры и это может удивить - фото 3

Динозавр Sinosauropteryx. Изображение: Bob Nicholls

Например, Sinosauropteryx имел полосатый хвост и темную "маску" вокруг глаз, похожую на окраску енота. Кроме того, его тело было окрашено по принципу контрзатенения: более светлый живот и более темная спина, что помогало ему сливаться с окружающей средой.

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Динозавр Borealopelta markmitchelli. Изображение: Royal Tyrrell Museum

Даже огромный бронированный динозавр Borealopelta имел сложную окраску. Хотя он выглядел неуязвимым, его оттенки указывают, что ему все же приходилось прятаться от хищников.

"Если вы посмотрите на больших животных сегодня, у них нет ни одного цветового узора, в том числе слоны и носороги. И это потому, что никто с ними не возится. Так что тот факт, что это животное было покрыто броней, действительно огромной, но было замаскированным, говорит нам, что "Парк Юрского периода" был бы страшным", — считает Винтер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали точную причину вымирания динозавров.

Также "Комментарии" писали о 13-летней девочке из Китая, которая нашла следы хищного динозавра в возрасте 130 миллионов лет.



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Источник: https://www.livescience.com/what-color-dinosaurs
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