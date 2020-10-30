Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на сердечные мышцы

Коронавирус влияет на работу сердечной мышцы. Об этом пишет Правительственный курьер.

В начале весны китайские медики провели диагностику 416 пациентов с констатированным инфицированием COVID-19. У каждого пятого из обследованных были выявлены проблемы с работой сердечной мышцы. Также экспертам была предоставлена информация, что во время проведения реанимационных мероприятий в ПИТ одной из Уханьских больниц в 44% пациентов диагностировали аритмию.

Причиной проблем с работой сердца является цитокиновый шторм — потенциально опасная реакция организма, которая разрушает ткани в очаге воспаления. Именно из-за него возникает миокардит — воспалительное поражение миокарда, и аритмия — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы.

По заключению ученых из Германии и Италии, даже через два с половиной месяца после исчезновения из организма вируса у 78% пациентов были выявлены проблемы в работе сердца. У более половины тех, кто перенес заболевания — а это около 60% — были признаки миокардиального воспаления. Было установлено, что вирус инфицирует клетки сердечной мышцы — это показали результаты вскрытий более чем у 60% умерших от COVID-19 в Германии.

Ученые из Института Гладстона в Сан-Франциско, США, в начале осени делали исследования сердечной ткани, которая поражена вирусом SARS-CoV-2. Тогда выяснилось, что фрагменты волокон сердечной мышцы были как разрезанные, а в ядрах их клеток на месте ДНК содержались черные дыры. Исследователи заключили, что рубцы на сердечной мышце могут остаться у тех, кто перенес COVID-19, навсегда. Причем серьезность осложнений в этом случае напрямую зависит от того, в каком состоянии был человек во время болезни.

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