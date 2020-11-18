Ученые выяснили, что прогулки на свежем воздухе полезны не для всех

Многие исследователи, врачи и фитнес-тренеры не устают говорить, насколько прогулки на свежем воздухе полезны для нашего здоровья. И это действительно так, ведь они поддерживают организм в тонусе, помогают в борьбе с плохим настроением и депрессией. Однако, не все люди получают такой эффект.

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Психологи считают, что, если человек не хочет идти на улицу — не нужно его заставлять. Близкие люди и друзья не понимают, что подобное давление может привести к негативным последствиям. Если человек чем-то обеспокоен или расстроен, то ему нужно находиться в том месте, где он испытывает комфорт, даже если это диван. А если его постоянно будут "вытягивать" на улицу — это не приведет ни к какому результату.

Ученые провели масштабное исследование, чтобы изучить насколько контакт с природой помогает человеку "решить" психологические проблемы. И результаты эксперимента показали, что люди, у которых повышенная тревожность, любят ходить по улице, гулять в парке и т. д., но "зеленая терапия" не улучшает их состояние, потому что, возвращаясь домой, они продолжают испытывать дискомфорт.

Психолог и автор исследования Мишель Тестер-Джонс считает, что человека с какими-то психологическими проблемами нужно поощрять к тому, чтобы он проводил больше времени в том месте, где ему комфортно, и это не обязательно должна быть природа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как обычные прогулки могут спасти от серьезного заболевания.

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