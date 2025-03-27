Ученые выяснили, что мозги тараканов могут спасти человечество

Устойчивость бактерий к антибиотикам становится одной из самых серьезных угроз современной медицине. Однако неожиданное решение может скрываться там, где его никто не искал, а именно в мозгу тараканов. Исследование, опубликованное в Journal of Antimicrobial Chemotherapy, показывает, что эти насекомые могут содержать уникальные антимикробные соединения, способные бороться с опасными инфекциями.

Таракан. Фото из открытых источников

Идея исследовать тараканов и саранчу возникла у ученых после наблюдений за солдатами, возвращавшимися с Ближнего Востока. Военные нередко сталкивались с тяжелыми бактериальными инфекциями, тогда как местные насекомые, жившие в тех же условиях, оставались здоровыми. Это натолкнуло ученых на идею, что в организме тараканов могут быть естественные защитные механизмы против патогенных микроорганизмов.

"Некоторые из этих насекомых живут в самых грязных местах, когда-либо известных человеку. Мы подумали: "Как они справляются со всеми бактериями и паразитами?"", — сказал соавтор исследования Навид Хан.

Ученые выяснили, что нервная система некоторых насекомых, в частности американского таракана (Periplaneta americana) и пустынной саранчи (Schistocerca gregaria), производит уникальные антимикробные молекулы. Измельченные экстракты мозга этих насекомых уничтожали более 90% бактерий кишечной палочки и метициллин-резистентного золотистого стафилококка, который считается одним из наиболее устойчивых к антибиотикам патогенов.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые измельчили разные части насекомых и инкубировали их вместе с патогенными бактериями. Эксперименты показали, что только экстракты мозга и нервной ткани насекомых проявляли антибактериальную активность, тогда как жир, мышцы и гемолимфа не имели такого эффекта.

Исследователи обнаружили не менее девяти молекул, ответственных за антимикробный эффект. Теперь их изучают более подробно, чтобы понять, можно ли создать на их основе новые препараты для борьбы с супербактериями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили бактерию, которая не боится радиации и космического вакуума.

Также "Комментарии" писали, что "тараканы" будут помогать ВСУ уничтожать россиян на войне.