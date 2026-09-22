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Ученые выяснили, что мозг человека – это два отдельных органа

Исследователи из Стэнфорда обнаружили фундаментальные отличия в развитии отделов мозга. Открытие может помочь учить БАС и другие болезни.

22 сентября 2026, 22:00
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Slava Kot

Человеческий мозг может быть гораздо сложнее привычной модели единого органа. Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили фундаментальные отличия в развитии его отделов, происходящих от двух древних нервных систем. Ученые полагают, что их открытие может помочь лучше изучать тяжелые заболевания двигательных нейронов.

Ученые выяснили, что мозг человека – это два отдельных органа

Мозг человека состоит из двух органов

Ученые из Стэнфорда установили, что разные части мозга формируются из клеток-предшественников, имеющих принципиально разное происхождение и работающих по отличным генетическим программам. Таким образом, мозг можно разделить на задний мозг, а также передний и средний.

Задний мозг принимает участие в регуляции базовых функций организма, включая дыхание, сон и сердцебиение. Высшие отделы связаны с более сложными процессами: сознанием, речью, мышлением и способностью к абстракциям.

Команда исследователей под руководством ученых из Стэнфорда изучала эмбрионы мышей, чтобы понять почему клетки заднего мозга сложнее выращивать в лаборатории. Выяснилось, что при развитии передний и средний мозг используют одну генетическую программу, тогда как задний – другую.

Ученые выяснили, что мозг человека – это два отдельных органа - фото 2

Ученые утверждают, что человеческий мозг – это не единственный, цельный орган, а две древние нервные системы. На фото мозг крысы

В частности, клетки переднего и среднего мозга экспрессируют ген Otx2, а для заднего мозга характерна экспрессия Gbx2. Исследователи также выявили фундаментальные отличия в упаковке ДНК в этих участках. Это объясняет, почему предыдущие попытки вырастить нейроны заднего мозга могли быть неудачными: ученые использовали клетки предшественники, характерные для других отделов мозга.

Важнейшим результатом явилось то, что исследователям впервые удалось создать в лабораторных условиях функциональные моторные нейроны заднего мозга. Теперь их можно выращивать и изучить в контролируемых условиях. Это открывает новые возможности изучения заболеваний, связанных с повреждением двигательных нейронов, в частности спинальной мышечной атрофии и бокового амиотрофического склероза (БАС).

Таким образом, главное открытие состоит не в том, что человеческий мозг буквально является "двумя органами", а в том, что его разные части имеют значительно более отличные механизмы развития, чем считалось. Именно это понимание может стать важным шагом для лабораторного моделирования неврологических заболеваний и поиска новых подходов к их исследованию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили клетки, которые запускают механизм смерти, но выживают.



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