Ученые выдвинули новую потрясающую теорию зарождения жизни на Земле

Исследователи в США создали химическую реакцию в лаборатории с использованием цианида, которая могла вызвать органическую жизнь на Земле 4 миллиарда лет назад. Об этом сообщает BBC Science Focus.

Планета Земля - фото из открытых источников

Хотя цианид, возможно, более известен как смертельное вещество, которое употребляют в форме таблеток плененные шпионы в крутых триллерах, цианид, возможно, помог развитию жизни на Земле. Химики из Scripps Research обнаружили, что поиск признаков цианида на чужеродных планетах может помочь нам обрести жизнь в другом месте во Вселенной.

Команда показала, что химическое соединение, содержащее атом углерода, связанный с атомом азота, могло вызвать некоторые из первых метаболических реакций на Земле, которые создавали соединения на основе углерода из углекислого газа. Метаболические реакции – это реакции, которые вырабатывают энергию из пищи и необходимы для поддержания жизни.

"Когда мы ищем признаки жизни – либо на ранней Земле, либо на других планетах – мы строим поиск на биохимии. Тот факт, что эти же метаболические реакции могут быть вызваны цианидом, показывает, что жизнь может быть очень разной", – сказал ведущий автор исследования доктор Раманараянан Кришнамурти, доцент химии Scripps Research.

Чтобы сделать открытие, команда исследовала набор химических реакций, объединяющих углекислый газ и воду, чтобы создать более сложные соединения, необходимые для жизни, известные как обратный цикл трикарбоновой кислоты или r-TCA.

Цикл используется некоторыми бактериями, которые сейчас существуют на Земле, но он опирается на использование сложных белков, еще не сформировавшихся на планете во время ее зарождения 4 миллиарда лет назад.

Поскольку предыдущие исследования показали, что определенные металлы могут вызвать те же реакции в чрезвычайно горячих и очень кислых условиях, команда Скрипса предполагала, что другое химическое соединение также может сделать это только в менее экстремальных условиях, которые наблюдались на ранней Земле.

Поскольку они уже тогда знали, что цианид присутствует в атмосфере, они наметили набор реакций, которые могут использовать цианид для производства более сложных органических молекул из углекислого газа, а затем испытали их в лаборатории.

"Было страшно, как это было просто. Нам действительно не нужно было ничего особенного делать, мы смешивали эти молекулы, ждали, и реакция произошла спонтанно ", – сказал Кришнамурти.

Хотя эксперимент не предлагает убедительных доказательств того, что цианид был вовлечен в этот процесс на ранней Земле, он предлагает новый способ мышления о происхождении жизни и, возможно, новый способ поиска жизни на других планетах.

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