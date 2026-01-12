

















В Антарктиде снова "переместили" Южный полюс. Это не сенсация из разряда научной фантастики, а ежегодная, вполне реальная процедура. В конце декабря или начале января команда американской станции Амундсен-Скотт проводит символический ритуал и устанавливает новый маркер географического Южного полюса.

Ученые в Антарктиде переместили Южный полюс. Фото: Flickr

Новогодние празднования на самой южной точке планеты смотрятся необычно. Под непрерывным летним дневным светом и при температурах, далеких от комфортных, несколько десятков ученых и технического персонала собираются под открытым небом. Причина этого не изменение магнитного поля Земли, а постоянное движение ледника, на котором стоит станция.

Географический Южный полюс – это фиксированная точка, где ось вращения планеты пересекает ее поверхность. Проблема в том, что эта поверхность не жесткая суша в классическом понимании, а многокилометровый ледяной щит. Лед в этом районе медленно, но постоянно "течет", напоминая густой сироп. У станции Амундсен-Скотт он дрейфует в сторону моря Ведделла со скоростью около 10 метров в год.

В результате и сама станция, и установленный маркер постепенно удаляются от подлинной географической точки. Именно поэтому каждый год исследователи точно определяют местоположение Южного полюса и переносят символическую отметку. Весь обряд сопровождается маленькой церемонией.

Важно не путать географические и магнитные полюса. Магнитный Южный полюс действительно двигается, но независимо от ледников. Он сейчас дрейфует со скоростью около 55 км в год.

