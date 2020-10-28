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Ученые создали уникальный супербелый цвет: зачем он нужен

В новой «супербелой» краске содержится карбонат кальция

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские ученые продолжают экспериментировать с оттенками и представили краску нового уникального "супербелого" цвета. Говорят, что он обладает многими полезными свойствами, например, поможет экономить на электричестве. Об этом сообщает издание Artnet News.

Ученые создали уникальный супербелый цвет: зачем он нужен

Исследователи говорят, что в составе новой краски есть карбонат кальция (химическое соединение, соль угольной кислоты и кальция, — прим. авт.), который стоит дешевле, чем другие вещества и способен на 95% отражать солнечные лучи. Поэтому, супербелый оттенок можно использовать для охлаждения помещений. 

Помимо этого, по словам куратора проекта Сюлин Руан, новая краска позволит экономить на электроэнергии, если этим цветом покрасить крышу дома.  

"Ее можно использовать и для борьбы с климатическими изменениями, ведь она отражает солнечный свет и таким образом излучает тепло в космос", — подчеркнул ученый.  

Сейчас эксперты пытаются придать такие же свойства и другим цветам.

К слову, в 2016 году британско-индийский скульптор Аниш Капур стал обладателем эксклюзивных прав на использование пигмента черного цвета Vantablack, который имеет самый черный цвет в мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые разработали стекло, которое способно производить энергию и изменять цвет.


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