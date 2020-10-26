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Окна будущего: разработали стекло, которое способно производить энергию и изменять цвет

Новая технология американских ученых позволяет изменять цвет стекла в зависимости от температуры внешней среды

сегодня, 11:43
Автор:

Диденко Светлана

О новой разработке пишет bizua.org ссылаясь на New Atlas.

Окна будущего: разработали стекло, которое способно производить энергию и изменять цвет

Фото: yahoo.com

Известно, что технология изменения цвета уже существует. Ее преимущественно применяют в оптике и дорогостоящих девайсах. Яркий пример очки "хамелеоны",  в которых линза меняет цвет, когда на ее поверхность попадает свет. Или, например, электронные компоненты, которые встроены в стекло, позволяют по требованию менять цвет.

Новая разработка, над которой работали в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) при Министерстве энергетики США - аналог технологии подешевле. При ней изменение цвета стекла происходит за счет реакции на повышение температуры окружающей среды.

Пленку с перовскита, одноименного минерала, зажимают между стеклянных панелей и вводят туда специальные пары. При низкой влажности воздуха пленка остается прозрачной, но при нагревании пар заставляет кристаллы перовскита перестраиваться в различные формы. Поэтому поверхность приобретает другие цвета, что позволяет отталкивать солнечные лучи и охлаждать комнату.

Когда температура повышается от 35 °C до 46 °C — цвет меняет свою градацию по порядку: прозрачный, желтый, оранжевый, красный и коричневый. Скорость, при которой стеклянная поверхность меняет оттенок, достигает семи секунд. К тому же, при смене цвета поверхность превращается в аналог солнечной панели и позволяет накапливать полученную энергию.

Исследователи предполагают, что массовое внедрение такого стекла снизит использование кондиционеров в летнее время, что в свою очередь уменьшит нагрузку на электросети и косвенно — на загрязнение атмосферы.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Виннице разрабатывают работа для сбора ягод.


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