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Ученые создали капсулу времени о 2020 годе: что в нее поместили

Одну из копий этой капсулы хотят запустить в космос

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Уходящий 2020 год оказался одним из самых сложных, ведь человечеству пришлось столкнуться с такой проблемой как COVID-19. Новый вирус повлиял практически на все сферы деятельности и изменил привычный образ жизни людей. Американские исследователи решили оставить будущим поколениям информацию об этом годе и создали необычную капсулу времени.

Ученые создали капсулу времени о 2020 годе: что в нее поместили

создана капсула времени о 2020 годе (фото из открытых источников)

Специалисты решили собрать в одном фале истории и переживания людей во время пандемии и карантинных ограничений, изменения привычного образа жизни, информацию о природных катаклизмах, которые произошли в 2020 году. Эту капсулу времени они хотят оставить будущим поколениям, ученым, историкам и даже инопланетным существам. Всю информацию об уходящем годе они поместили в файл размером в 20 Мб. Проблема заключалась в том, что у них не было носителя, который смог бы хранить ее в течении сотен или даже тысяч лет.

Тогда исследователи создали капсулу в виде синтетической ДНК, которая содержит генетическую информацию в четырех основных соединениях: аденине, гуанине, цитозине и тимине. Это аналогично тому, как компьютер использует единицы и нули для кодирования информации. Данные эксперты поместят в пластиковую колбу, но с местом хранения информации они пока не определились.

Источник сообщает, что ученые думают сделать несколько копий, которые будут находиться в разных уголках Земли, а одну из капсул они планируют запустить в космос. Согласно расчетам, в таком виде информация должна храниться около 300 лет, но при определенных условиях. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что представители компании Flaming Crap решили увековечить 2020 год и создали свечу с его ароматом.


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Источник: https://profile.ru/news/scitech/uchenye-sozdali-neobychnuyu-kapsulu-vremeni-o-2020-gode-472550/
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