Ученые создали цвет, который еще не видел человечество

Американские исследователи утверждают, что открыли цвет, который невозможно воспроизвести на экране или изобразить на бумаге. Этот необычный цвет получил название оло (olo), и по словам ученых, он изменяет наше представление о самом видении.

Ученые создали цвет, который не увидит человек. Фото из открытых источников

В мире, где люди изучили каждую длину волны видимого спектра, ничего нового для глаз человека не может быть. Однако команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли утверждает, что впервые получили возможность увидеть цвет, который невозможно увидеть в природе.

Уникальный эксперимент заключался в точечном стимулировании отдельных клеток сетчатки человеческого глаза, а именно колбочек, ответственных за цветовосприятие. В обычных условиях цвета формируются благодаря комбинации трех типов колбочек: коротковолновых (S), средневолновых (M) и длинноволновых (L). Но естественный свет постоянно возбуждает несколько типов сразу, и потому никогда не провоцирует только колбочки M.

Используя прецизионный лазер, исследователи смогли изолированно активировать только M-колбочки. Это создало в поле зрения испытуемых цветное пятно, которое не соответствует ни одному из известных оттенков. Как объясняют ученые, этот цвет был вне естественного диапазона восприятия, поскольку он почти исключительно стимулировал М-колбочки, что невозможно при естественном освещении.

"Мы изначально предполагали, что это будет выглядеть как беспрецедентный цветовой сигнал, но мы не знали, что с ним сделает мозг. Это было потрясающе. Он невероятно насыщен", — отреагировали ученые.

Название цвета оло — это отсылка на двоичный код 0 1 0, где только средний тип колбочек (M) активен. Пятеро участников описали цвет как нечто между синим и зеленым, однако, по словам ученых, это упрощенное объяснение. Речь идет не просто об оттенке, а об совершенно новом визуальном опыте, который не может быть воспроизведен ни одним из традиционных способов.

Примерный вариант цвета оло

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