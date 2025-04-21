Ученые создали цвет, который еще не видел человечество

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Slava Kot
Американские исследователи утверждают, что открыли цвет, который невозможно воспроизвести на экране или изобразить на бумаге. Этот необычный цвет получил название оло (olo), и по словам ученых, он изменяет наше представление о самом видении.
Ученые создали цвет, который не увидит человек. Фото из открытых источников
В мире, где люди изучили каждую длину волны видимого спектра, ничего нового для глаз человека не может быть. Однако команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли утверждает, что впервые получили возможность увидеть цвет, который невозможно увидеть в природе.
Уникальный эксперимент заключался в точечном стимулировании отдельных клеток сетчатки человеческого глаза, а именно колбочек, ответственных за цветовосприятие. В обычных условиях цвета формируются благодаря комбинации трех типов колбочек: коротковолновых (S), средневолновых (M) и длинноволновых (L). Но естественный свет постоянно возбуждает несколько типов сразу, и потому никогда не провоцирует только колбочки M.
Используя прецизионный лазер, исследователи смогли изолированно активировать только M-колбочки. Это создало в поле зрения испытуемых цветное пятно, которое не соответствует ни одному из известных оттенков. Как объясняют ученые, этот цвет был вне естественного диапазона восприятия, поскольку он почти исключительно стимулировал М-колбочки, что невозможно при естественном освещении.
Название цвета оло — это отсылка на двоичный код 0 1 0, где только средний тип колбочек (M) активен. Пятеро участников описали цвет как нечто между синим и зеленым, однако, по словам ученых, это упрощенное объяснение. Речь идет не просто об оттенке, а об совершенно новом визуальном опыте, который не может быть воспроизведен ни одним из традиционных способов.
Примерный вариант цвета оло
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом безобразном цвете в мире. Его используют для спасения людей.
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