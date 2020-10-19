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Ученые создали антимикробный препарат из яда осы, который не вредит клеткам человека

Результаты тестов демонстрируют способность препарата защитить грызунов от смертельных бактериальных инфекций, например, от инфекции, вызванной золотистым стафилококком - во время испытаний выжило восемь животных из десяти

сегодня, 22:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете создали новый противомикробный препарат с токсина, который содержится в яде осы. Результаты   исследований   обнародует   журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые создали антимикробный препарат из яда осы, который не вредит клеткам человека

Ученые смогли видоизменить высокотоксичный белок яда, который производят азиатские осы Vespula lewisii, вызывающий воспаление. Полученный продукт обладает способностью делать внешнюю оболочку бактерии более пористой, а потому быстрее проникать внутрь. Таким образом препарат может убивать инфекцию, при этом не повреждая человеческие клетки. На данный момент идут успешные испытания на мышах.

В настоящее время в мире возникла острая потребность в создании новых линеек антибиотиков, ведь многие виды бактерий мутировали и обнаружили большую резистентность к старым противомикробных препаратов.

Учреждения США по контролю и профилактике заболеваний подсчитали, что ежегодно почти три миллиона американцев получают суперинфеции, то есть такие инфекции, которые могут противостоять большинству противомикробных препаратов. В результате более 35 тыс таких пациентов умирает. Также известно, что в 2017 году каждый пятый житель мира умирал от сепсиса, вызванного бактериальной инфекцией.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые впервые воссоздали заражения ВИЧ в пробирке — изобретение дает шанс на новые методы лечения.



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