logo
Русский Українська

BTC/USD

46544.97

ETH/USD

3169.75

LTC/USD

174.31

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые смогли вырастить мини-мозг с глазами, которые реагируют на свет: как он выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые смогли вырастить мини-мозг с глазами, которые реагируют на свет: как он выглядит (ФОТО)

Глаза сформировались сами по себе спустя два месяца

19 августа 2021, 18:43
Автор:

Денис Подставной

Немецкие ученые смогли создать мини-мозг с глазами. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Ученые смогли вырастить мини-мозг с глазами, которые реагируют на свет: как он выглядит (ФОТО)

Ученые создали органоид мозга. Фото: nplus1.ru.

Новое исследование может помочь ученым в изучении взаимодействия между мозгом и глазами во время развития эмбриона. Как стало известно, эмбрионологи из Университетской клиники Дюссельдорфа создали в лаборатории органоид мозга, который обладает зачатками глаз реагирующими на свет. 

Сообщается, что глаза начали развиваться сами по себе спустя месяц. А уже через два месяца приняли окончательную форму. В глазных пузырях были обнаружены клетки эпителия роговицы и пигментный эпителий сетчатки. Они генерировали нервный импульс и реагировали на свет. 

Для справки: органоиды мозга не являются настоящим мозгом. Это небольшие трехмерные структуры выращенные из стволовых клеток, взятых у взрослых людей, которые могут вырастать в различные типы тканей. В данном случае стволовые клетки превратились в сгустки мозговой ткани.

Ученые смогли вырастить мини-мозг с глазами, которые реагируют на свет: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ScienceAlert.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые впервые обнаружили крупный "разрыв" в нашей галактике. Специалисты описывают данную структуру, как "осколок, торчащий из деревянной доски". Он имеет протяженность в три тысячи световых лет  и состоит из молодых звезд и туманностей. Отмечается, что такие разрывы были обнаружены ранее в других галактиках и с того времени ученые задавались вопросом, есть ли в нашем Млечном Пути подобные структуры. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Ученые NASA показали место, где рождаются массивные звёзды. Они рассказали, что данный снимок был получен благодаря оборудованию установленному на космической обсерватории NASA/ESA Hubble. Данное место находится в созвездии Близнецов на расстоянии 45 световых лет от нашего светила. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/tech/science/4389027-sozdan-myny-mozgh-s-reahyruuischymy-hlazamy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ