Ученые смогли вырастить мини-мозг с глазами, которые реагируют на свет: как он выглядит (ФОТО)

Немецкие ученые смогли создать мини-мозг с глазами. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Ученые создали органоид мозга. Фото: nplus1.ru.

Новое исследование может помочь ученым в изучении взаимодействия между мозгом и глазами во время развития эмбриона. Как стало известно, эмбрионологи из Университетской клиники Дюссельдорфа создали в лаборатории органоид мозга, который обладает зачатками глаз реагирующими на свет.

Сообщается, что глаза начали развиваться сами по себе спустя месяц. А уже через два месяца приняли окончательную форму. В глазных пузырях были обнаружены клетки эпителия роговицы и пигментный эпителий сетчатки. Они генерировали нервный импульс и реагировали на свет.

Для справки: органоиды мозга не являются настоящим мозгом. Это небольшие трехмерные структуры выращенные из стволовых клеток, взятых у взрослых людей, которые могут вырастать в различные типы тканей. В данном случае стволовые клетки превратились в сгустки мозговой ткани.





Фото: ScienceAlert.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые впервые обнаружили крупный "разрыв" в нашей галактике. Специалисты описывают данную структуру, как "осколок, торчащий из деревянной доски". Он имеет протяженность в три тысячи световых лет и состоит из молодых звезд и туманностей. Отмечается, что такие разрывы были обнаружены ранее в других галактиках и с того времени ученые задавались вопросом, есть ли в нашем Млечном Пути подобные структуры. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Ученые NASA показали место, где рождаются массивные звёзды. Они рассказали, что данный снимок был получен благодаря оборудованию установленному на космической обсерватории NASA/ESA Hubble. Данное место находится в созвездии Близнецов на расстоянии 45 световых лет от нашего светила. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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