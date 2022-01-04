Ученые раскрыли формулу счастья: что в нее входит

Пожалуй, каждый человек хочет быть счастливым. Но из каких компонентов состоит формула счастья? Ответ на этот вопрос попытались выяснить ученые из Гарварда.

Формула счастья / Фото: depositphotos.com

Специалисты, проанализировав данные исследования, которое продлилось более 80 лет, выяснили, что счастье человеку дарят хорошие отношения с родными людьми, друзьями и близкими Добровольцы, взявшие участие в эксперименте, отвечали на элементарные вопросы о здоровье, восприятии работы, обучения, отношений в семье и взглядах на мир. Более того, ученые также опросили и родственников, которые могли представить взгляд на близкого человека как бы со стороны и тем самым дополнить общую картину, приблизившись к объективности.

Результат эксперимента показал, что подлинно счастливым человеком можно назвать того, кто окружает себя людьми с базовыми нравственными ценностями (честность, трудолюбие, верность, уважение и т. д.). К выводам исследователей из Гарварда можно также добавить, что для полного счастья в некоторых индивидуальных случаях нужно ощущение внутренней свободы и независимости, осмысленности своего бытия и причастности к какому-то большому делу.

Многие считают, что счастье человеку приносят деньги, слава и власть, но этом мнение, по словам экспертов, ошибочное. Дело в том, что люди с высоким статусом и большим кошельком гораздо чаще поддаются стрессу, раздражительности, тревожности, различным страхам и фобиям.

Напомним, что испанский ученый Бегонья Альварез в ходе исследования выяснил, в каком возрасте человек испытывает абсолютное счастье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нужно отпустить, чтобы стать счастливее.

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