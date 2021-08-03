Ученые прогнозируют катастрофическое исчезновение женщин

В течение следующих 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше. Это связано с тем, что желание иметь исключительно мальчика все чаще становится приоритетным для будущих родителей. Об этом сказано в исследовании медицинского журнала BMJ.

Прогулка. Фото из свободных источников

Исследование свидетельствует, что прогнозируемой дефицит количества рождения девушек приведет к избытку молодых мужчин примерно в трети населения планеты к 2030 году, что может привести к росту антигражданского поведения и насилия.



В течении последних 40 лет в странах по всей Юго-Восточной Европе вместе с Южной и Восточной Азией растет количество абортов, что делают по половому признаку, с демографическими последствиями, которые пока не определены. Чтобы продемонстрировать, какой кратко- и долгосрочный эффект отбора пола будет иметь общество, международная группа исследователей проанализировала данные более чем трех миллиардов рождений за последние 50 лет.

Сосредоточившись на 12 странах, где соотношение мужчин и женщин выросло с 1970 года, и еще 17, где это соотношение рискует увеличиться из-за социальных или культурных тенденций, они смоделировали два сценария.

По сценарию один, страны увидели дефицит 4,7 млн девушек, что родились до 2030 года. По сценарию два эта цифра еще увеличится во всем мире к 2100 году.



Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале BMJ, утверждают, что предвзятость к потомкам мужского пола может привести к "стисканию брака" в пострадавших странах.

"Меньше женщин, чем ожидалось, в популяции может привести к повышению уровня антигражданского поведения и насилия и в конечном итоге может повлиять на долгосрочную стабильность и устойчивое социальное развитие", — пишут они.

Ранее издание "Комментарии" описывало пять качеств, которые мужчины ценят в женщинах.

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