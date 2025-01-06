Ученые прогнозируют извержение подводного вулкана в 2025 году: угрожает ли он человечеству

Ученые на ежегодной встрече Американского геофизического союза заявили, что в 2025 году подводный вулкан Аксиал может начать новое извержение. Этот вулкан расположен в 480 километрах от побережья штата Орегон в США.

Извержение подводного вулкана. Фото иллюстративное

Ученые наблюдают за вулканом Аксиал с 1997 года и обнаружили у него особенность – возможность точно предсказать извержение. Этот вулкан извергался в 1998, 2011 и 2015 годах. По словам геолога Билла Чедвика из Университета штата Орегон, вулкан сейчас "оживает". Ученый отмечает, что точную дату предусмотреть невозможно, однако извержение вулкана Аксиал состоится до конца 2025 года.

С осени 2023 года вулканологи наблюдают значительное поднятие морского дна со скоростью до 25 сантиметров в год. Одновременно с этим фиксировалось большое количество сейсмических толчков, в некоторые дни их было больше 500, что является типичным признаком активности магмы.

Аксиал имеет высоту 1100 метров и принадлежит к щитовым вулканам с очень пологими склонами. Эксперты уверяют, что извержения Аксиля не приводят к сильным взрывам, которые могут спровоцировать цунами. Лава просачивается сквозь трещины на дне океана и стекает вниз по краям вулкана.

Хотя Аксиал не представляет угрозы людям, он является идеальным объектом для изучения закономерностей извержения вулканов и их магматической активности. Благодаря его регулярным извержениям и современным мониторинговым технологиям, исследователи могут усовершенствовать прогнозы для других, более опасных вулканов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о вулкане, который выбрасывает ежедневно золота на четверть миллиона.

Также "Комментарии" писали, что в сеть попало видео с извержением вулкана, где зафиксированы последние секунды туристов.