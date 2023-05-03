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Ученые превращают чучела мертвых животных в дроны: какая причина

Исследователи надеются улучшить понимание того, как птицы управляют энергией между собой. По мнению ученых, это поможет авиации сэкономить топливо и энергию в будущем.

сегодня, 18:33
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Автор:

Slava Kot

Ученые из Института горного дела и технологий Нью-Мексико превращают чучела птиц, которые были сохранены методом таксидермии в дроны. Таким образом, ученые собираются изучать полеты птиц, а также наблюдать за дикой природой не пугая животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metro.

Ученые превращают чучела мертвых животных в дроны: какая причина

Ученые превратили чучела птиц в беспилотники. Фото из открытых источников

Профессор машиностроения, который управляет проектом доктор Мостафа Хассаналян заявил, что искусственные механические дроны и птицы не дали необходимых результатов, поэтому они решили использовать настоящих птиц.


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"Мы придумали такую идею, что мы можем использовать мертвых птиц и сделать из них дрон. Все есть… мы выполняем обратную проектировку", — говорит Хассаналян и добавляет, что в перспективе исследования покажет лучшее понимание, как птицы управляют энергией между собой, что поможет авиации сэкономить топливо в будущем.

Пока большинство ученых считают, что цвет птицы используют в качестве привлечения партнеров или мимикрии, студент университета Бренден Геркенхофф сосредоточил свои исследования на цвете птиц и его эффективности на полете.

"Мы провели эксперименты и определили, что для наших дронов с неподвижным крылом применение определенных цветов может изменить эффективность полета. И то же касается птиц, мы считаем", — сказал Геркенхофф.

Интересно, что исследования совпадают с популярной теорией о ложных птицах. По мнению некоторых конспирологов, птиц на самом деле не существует и они являются специальными беспилотниками для шпионажа правительствами стран за своими гражданами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина использует картонные беспилотники.

Также "Комментарии" писали о реакции США на информацию РФ об ударах по Кремлю со стороны Украины.



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Источник: https://metro.co.uk/2023/04/14/stuffed-dead-birds-converted-into-drones-for-research-18612651/
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