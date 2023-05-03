Ученые превращают чучела мертвых животных в дроны: какая причина

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Slava Kot
Ученые из Института горного дела и технологий Нью-Мексико превращают чучела птиц, которые были сохранены методом таксидермии в дроны. Таким образом, ученые собираются изучать полеты птиц, а также наблюдать за дикой природой не пугая животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metro.
Ученые превратили чучела птиц в беспилотники. Фото из открытых источников
Профессор машиностроения, который управляет проектом доктор Мостафа Хассаналян заявил, что искусственные механические дроны и птицы не дали необходимых результатов, поэтому они решили использовать настоящих птиц.
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Пока большинство ученых считают, что цвет птицы используют в качестве привлечения партнеров или мимикрии, студент университета Бренден Геркенхофф сосредоточил свои исследования на цвете птиц и его эффективности на полете.
Интересно, что исследования совпадают с популярной теорией о ложных птицах. По мнению некоторых конспирологов, птиц на самом деле не существует и они являются специальными беспилотниками для шпионажа правительствами стран за своими гражданами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина использует картонные беспилотники.
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