Ученые подсчитали количество черных дыр во Вселенной - объявлено число

Поскольку мы не видим черных дыр, трудно точно знать, сколько их во Вселенной. Но это не значит, что у нас нет средств попытаться это понять.

Карта неба, опубликованная в прошлом году, показывает черные дыры в виде белых точек – Science Alert

Черные дыры звездной массы – это коллапсированные ядра мертвых массивных звезд, и новое исследование, включавшее, как эти звезды и двойные системы формируются и развиваются, позволило получить новую оценку черных дыр звездной массы во Вселенной. Об этом сообщает Science Alert.

Цифра поражает: 40 квинтиллионов, или 40 000 000 000 000 000 000 черных дыр, что составляет примерно 1 процент всей нормальной материи в наблюдаемой Вселенной.

"Это одно из первых и одно из самых надежных вычислений массы звездной черной дыры за всю космическую историю", — объясняет астрофизик Алекс Сицилия из Международной школы передовых исследований (SISSA) в Италии.

Черные дыры – это огромный вопросительный знак, висящий над нашим пониманием Вселенной, точнее, много вопросительных знаков.

Одним из подходов является оценка истории массивных звезд во Вселенной. Тогда мы сможем вычислить количество черных дыр, которые должны находиться в любом данном объеме пространства.

Эти знания могут дать подсказки о росте и эволюции сверхмассивных черных дыр, в миллионы или миллиарды раз превышающих массу Солнца, составляющих ядра галактик.

Сицилия и его коллеги применили вычислительный подход. Они включали только черные дыры, образующиеся в результате эволюции единичных или двойных звезд.

Это позволило им рассчитать рождаемость черных дыр звездной массы от 5 до 160 раз больше массы Солнца за время жизни Вселенной.

Команда сравнила свои результаты с данными гравитационных волн и обнаружила, что их оценка скорости слияния черных дыр хорошо согласуется с данными наблюдений. Это говорит о том, что за столкновениями черных дыр, которые мы видели, вероятно, есть слияние звездных скоплений.

Вычисляя рождаемость во времени, исследователи также смогли получить оценку количества черных дыр звездной массы в ранней Вселенной. Это очень интересно, поскольку наблюдения далекой Вселенной обнаружили сверхмассивные черные дыры на шокирующее раннее время после Большого взрыва.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые обнаружили в космосе сразу два наиболее смертоносных объекта во Вселенной.

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