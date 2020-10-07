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Ученые подробно рассказали, откуда у Сатурна появились кольца

Они точно знают из чего состоят кольца Сатурна и на 99% уверены, откуда они появились

сегодня, 16:24
Автор:

Любовь Блажко

Как оказалось, кольца присутствуют не только у Сатурна, они также есть и у Урана. Специалисты решили узнать не только из чего они состоят, но и выяснить их происхождение. Об этом пишет издание lenta.

Ученые подробно рассказали, откуда у Сатурна появились кольца

Откуда у Сатурна появились кольца. Фото: pixabay

Ученым пришлось достаточно много времени и сил потратить, прежде чем появились первые результаты. Благодаря проведенным исследованиям они узнали, что кольца Сатурна достаточно молодые. Они появились из ледяных глыб, поэтому они так хорошо отражаются. Также эксперты пришли к выводу, что если бы кольца появились гораздо раньше, то они были имели грязный и тусклый вид. Но этого не случилось, потому что их возраст оценили приблизительно в 100 миллионов лет.

Исследователи придерживаются мысли, что кольца являются спутником самой планеты Сатурн. Они предполагают, что когда-то он довольно сильно приблизился к планете, что привело к тому, что обломки этого спутника остались на орбите Сатурна в виде колец. А приобретенную форму бывшему спутнику позволяют поддерживать подобные спутники. Этот факт также объясняет, почему между колец появились "зазоры" — там пересекаются другие спутники. 

Ранее "Комментарии" писали, что телескоп Hubble передал на Землю невероятное фото Сатурна.


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