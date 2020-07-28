Телескоп Hubble передал на Землю невероятное фото Сатурна

Фото: НАСА

Телескоп Hubble, запущенный НАСА, передал на Землю удивительную фотографию, на которой изображено лето на Сатурне. Об этом пишет CNN.



Hubble сделал снимок 4 июля, когда гигантская планета находилась в 839 миллионах миль от Земли, говорится в заявлении НАСА. На фото показано, как выглядит лето в северном полушарии Сатурна, которое направлено к Земле, и над этой областью видна легкая красноватая дымка.

Ученые говорят, что это может быть результатом нагрева из-за большего количества солнечного света, который может повлиять на циркуляцию или содержание льда в атмосфере. Другая версия заключается в том, что большее количество солнечного света приводит к изменению количества фотохимической дымки.

Если внимательно присмотреться к фото, то можно увидеть синий оттенок на Южном полюсе, который обусловлен изменениями в зимней атмосфере планеты. Кроме того, на фото можно увидеть и два спутника Сатурна: Мимас справа и Энцелад внизу.

Изображение является частью проекта под названием Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL), который направлен на улучшение нашего понимания динамики атмосферы и эволюции на газовых планетах-гигантах, таких как Сатурн и Юпитер. Ученые OPAL изучают погодные условия и штормы на Сатурне, с различными небольшими атмосферными штормами, отмеченными на этой фотографии.

Изображение также достаточно четкое, чтобы показать, как цвет некоторых полос меняется незначительно каждый год. Сатурн имеет в основном желто-коричневый цвет из-за того, что в атмосфере преобладают водород и гелий со следами аммиака, метана, водяного пара и углеводородов.

Также на фото можно детально рассмотреть знаменитые кольца. Они состоят в основном из кусочков льда, но никто толком не понимает, как и когда они образовались. Многие ученые считают, что им более 4 миллиардов лет, столько же, сколько самому Сатурну, но другие говорят, что они появились только несколько сотен миллионов лет назад, когда динозавры ходили по земле.

Ранее "Комментарии" писали, что телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица, которая похоже на кофейный напиток латте.

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