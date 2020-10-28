Ученые определили три фундаментальных принципа красоты

Специалисты из Дании заявили, что лишенные красоты люди склонны к тому, чтобы немного переоценивать свои внешние данные, а красивые, наоборот, могут недооценивать себя. Чтобы выяснить, в чем тут дело, они провели новое исследование, благодаря которому им удалось определить три фундаментальные принципы красоты. Об этом пишет издание lenta.

Три фундаментальных принципа красоты. Фото: unsplash

Ученые отметили, что эти принципы действуют при любых обстоятельствах и без всяких исключений. Так, первым признаком красоты можно считать симметричное лицо.

"Симметричное лицо считается красивым не потому, что люди договорились об этом, а потому что это знак хороших генов, которые можно передать потомству. Внешняя асимметрия, соответственно, является маркером плохой генетики", — поделился один из авторов этого исследования Мадс Мейер Йегер.

На втором же месте – черты лица, которые являются типичными для народа, к которому относится человек.

И завершает этот список ровная кожа лица. Эксперты объясняют, что угревая сыпь, синяки под глазами или нездоровый цвет кожи – все это может значительно снижать оценку внешних параметров в глазах другого человека.



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