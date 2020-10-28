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Ученые определили три фундаментальных принципа красоты

Определены фундаментальные принципы красоты, действующие при любых обстоятельствах

сегодня, 17:37
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Дании заявили, что лишенные красоты люди склонны к тому, чтобы немного переоценивать свои внешние данные, а красивые, наоборот, могут недооценивать себя. Чтобы выяснить, в чем тут дело, они провели новое исследование, благодаря которому им удалось определить три фундаментальные принципы красоты. Об этом пишет издание lenta.

Ученые определили три фундаментальных принципа красоты

Три фундаментальных принципа красоты. Фото: unsplash

Ученые отметили, что эти принципы действуют при любых обстоятельствах и без всяких исключений. Так, первым признаком красоты можно считать симметричное лицо. 

"Симметричное лицо считается красивым не потому, что люди договорились об этом, а потому что это знак хороших генов, которые можно передать потомству. Внешняя асимметрия, соответственно, является маркером плохой генетики", — поделился один из авторов этого исследования Мадс Мейер Йегер.

На втором же месте – черты лица, которые являются типичными для народа, к которому относится человек. 

И завершает этот список ровная кожа лица. Эксперты объясняют, что угревая сыпь, синяки под глазами или нездоровый цвет кожи – все это может значительно снижать оценку внешних параметров в глазах другого человека. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 10 бьюти-лайфхаков по уходу за собой. Любая девушка мечтает выглядеть безупречно, и это возможно с помощью нехитрых процедур, которые помогут избавиться от видимых недостатков кожи и быстро улучшить свой внешний вид.


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