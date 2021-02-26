Группа исследователей из Великобритании проанализировала жизнеспособность на трех видах тканей, которые наиболее часто используются для пошива медицинской униформы: хлопка, полиэстера и поликоттона (смесь хлопка и синтетических волокон) и определили, где дольше всего может храниться коронавирус. Об этом сообщает "24 Канал".

Ученые определили ткани, на которых дольше всего сохраняется коронавирус - фото из открытых источников

Ученые подчеркнули, что медицинские работники часто забирают свои халаты и костюмы домой для стирки, поэтому очень важно оценить, насколько это опасно.

В ходе эксперимента исследователи использовали модель сезонного коронавирус HcoV-OC43, который имеет похожую структуру и активность, и SARS-Cov-2. На протяжении 72 часов ученые наблюдали за патогеном в лабораторных условиях.

В результате специалистам удалось определить, что дольше всего вирусные частицы сохраняли жизнеспособность на полиэстере – они были активны все время наблюдений. На стопроцентном хлопке коронавирус продержался сутки, а самым безопасным материалом оказался поликоттон – там вирус оставался менее шести часов.

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