Ученые определили лучший материал для самодельных защитных масок

Группа ученых из Чикагского университета (США) назвала материалы, которые лучше всего подходят для пошива защитных масок. Если соблюдать технологию и правильно носить такую маску, она способна защитить от коронавируса не хуже, чем респиратор. Об этом говорится в результатах исследования, которые опубликовало издание phys.org.

Самодельные маски от коронавируса. Фото: posta-magazine.ru

Для своего эксперимента группа ученых во главе с профессором молекулярной инженерии Супратиком Гуфой соорудили специальную аэрозольную камеру. Там они пропускали мелкие частички через различные виды тканей, а также их комбинации. В итоге исследователи нашли идеальное соединение.

Оказалось, что лучше других аэрозольные частички размером от 10 нанометров до 6 микрометров, в которых теоретически может мигрировать и коронавирус Covid-19, задерживает комбинация из одного плотного слоя хлопчатобумажной ткани и двух слоев шифона. К слову, шифон можно заменить шелком или же фланелью.

По эффективности такая защитная маска похожа на респиратор стандарта N95. Но есть условие — она должна прилегать к лицу максимально плотно. Если есть хоть небольшой зазор, эффективность самодельной маски снижается, минимум, вполовину.



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