Болеют бессимптомно: новости для тех, кто носит маску, спасаясь от коронавируса

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Дмитрий Симоненко
Многие специалисты считают, что тяжесть заболевания
коронавирусом зависит не только от того, есть ли у заболевшего сопутствующие
болезни – сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение и т.д. Также
влияет и "количество" вируса, полученного при контакте с заболевшим, то есть от
вирусной нагрузки. Об этом пишет медицинский журнал New England Journal of
Medicine.
Фото: Global Look Press/Vichan Poti/Keystone Press Agencу
В исследованиях, опубликованных на странице издания, речь
идет о формировании дополнительной иммунной защиты от COVID-19 у людей, которые
носят медицинские маски. Ученые предполагают, что иммунитет человека, который
дышит воздухом с аэрозолем вирусных частиц, справляется с невысокой вирусной
нагрузкой. Капли, содержащие вирус или его фрагменты, оседают на маске, и в носоглотку,
а потом и легкие попадает намного меньше жизнеспособных вирусных частиц, чем
без маски.
Эти немногочисленные частицы вируса неспособны вызвать
заболевание с ярко выраженными симптомами — их просто слишком мало для запуска
"цепной реакции". Но в то же время они стимулируют выработку иммунитета.
Возможно, этот иммунитет не будет столь же мощным, как в случае с полноценным
заболеванием, но, безусловно, он будет сформирован.
Человек, перенесший заболевание в легкой форме, выпадает
из цепочки распространения вируса, по крайней мере, на какое-то время. Это
могут быть недели, месяцы, что, однозначно, является положительным моментом до
тех пор, пока не будет разработана вакцина от COVID-19.
В случае с коронавирусом уже доказано, что вероятность
появления симптомов и тяжесть заболевания зависят от вирусной нагрузки: чем большее количество вируса попало
в организм, тем более вероятно тяжелое протекание болезни. Именно
поэтому настолько опасны тесные помещения со множеством потенциальных носителей
и относительно безопасны мимолетные контакты.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден оговорился
в цифре об умерших от коронавируса, увеличив цифру в 10 раз.
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