Болеют бессимптомно: новости для тех, кто носит маску, спасаясь от коронавируса

Многие специалисты считают, что тяжесть заболевания коронавирусом зависит не только от того, есть ли у заболевшего сопутствующие болезни – сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение и т.д. Также влияет и "количество" вируса, полученного при контакте с заболевшим, то есть от вирусной нагрузки. Об этом пишет медицинский журнал New England Journal of Medicine.

Фото: Global Look Press/Vichan Poti/Keystone Press Agencу

В исследованиях, опубликованных на странице издания, речь идет о формировании дополнительной иммунной защиты от COVID-19 у людей, которые носят медицинские маски. Ученые предполагают, что иммунитет человека, который дышит воздухом с аэрозолем вирусных частиц, справляется с невысокой вирусной нагрузкой. Капли, содержащие вирус или его фрагменты, оседают на маске, и в носоглотку, а потом и легкие попадает намного меньше жизнеспособных вирусных частиц, чем без маски.

Эти немногочисленные частицы вируса неспособны вызвать заболевание с ярко выраженными симптомами — их просто слишком мало для запуска "цепной реакции". Но в то же время они стимулируют выработку иммунитета. Возможно, этот иммунитет не будет столь же мощным, как в случае с полноценным заболеванием, но, безусловно, он будет сформирован.

Человек, перенесший заболевание в легкой форме, выпадает из цепочки распространения вируса, по крайней мере, на какое-то время. Это могут быть недели, месяцы, что, однозначно, является положительным моментом до тех пор, пока не будет разработана вакцина от COVID-19.

В случае с коронавирусом уже доказано, что вероятность появления симптомов и тяжесть заболевания зависят от вирусной нагрузки: чем большее количество вируса попало в организм, тем более вероятно тяжелое протекание болезни. Именно поэтому настолько опасны тесные помещения со множеством потенциальных носителей и относительно безопасны мимолетные контакты.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден оговорился в цифре об умерших от коронавируса, увеличив цифру в 10 раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!