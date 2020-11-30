Ученые определили, кто умнее — мужчины или женщины

В науке не существует таких понятий как "глупый" или "умный". Для нее существуют только особенности развития и отличия в строении мозга. Тем не менее, в современном обществе до сих пор не прекращаются споры о том, кто же на самом деле умнее – мужчина или женщина?

Кто умнее — мужчины или женщины. Фото: unsplash

Специалисты решили объяснить этот вопрос с научной точки зрения, чтобы все сомнения сразу исчезли. Они заявили, что у мужчин мозг на 12% тяжелее и на 10% больше женского. Стоит отметить, что в 1887 году доктор Джозеф Симмс обнаружил, что такая закономерность связана с высоким ростом человека. Однако больший размер мозга никак не влияет на интеллектуальные способности. А вот мозг взрослой женщины имеет большую плотность нервных волокон, что говорит о возможности быстрее передавать сигналы.

Анатомические отличия – это еще не вся разница между мужским и женским мозгом. Также сильно отличается и работа отделов мозга: у мужчин лучше развит гиппокамп, миндалина, височные доли, мозжечок. Тогда как у женщин лучше развиты средняя и нижняя лобные извилины, таламус, правая лобная доля.

Кроме того, у представителей сильного пола в мозге есть больше внутриполушарных связей, которые улучшают работу между восприятием и выполнением. А у женщин есть больше межполушарных связей, которые облегчают взаимосвязь между аналитическим и интуитивным способом обработки информации.

Ученые пришли к выводу, что все эти отличия никак не влияют на умственные способности человека, вне зависимости от того, мужчина это или женщина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему мужчины в весе чаще занимаются сексом.

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