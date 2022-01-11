Ученые Университета Северной Каролины совместно с международными экспертами провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что зубная паста может быть опасна. Ее вред для здоровья человека связывают с триклозаном, который входит в состав пасты. Специалисты считают, что это вещество может провоцировать воспаление кишечника. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Nature Communications.

Ученые определили главную опасность зубной пасты - фото из открытых источников

Опасность триклозана в том, что во время попадания в желудочно-кишечный тракт, он влияет на микрофлору кишечника таким образом, что некоторые микробы превращаются во вредителей. Под их воздействием и происходят воспалительные процессы.

Ученые отметили, что бактерии способны выделять ферменты, которые воздействуя с триклозаном, становятся патогенными для кишечника.

Исследователи заверили, что выход есть. Учеными уже разработано соединение, блокирующее метаболические процессы с участием вещества, содержащегося в зубной пасте.

Напомним, что канадские исследовали решили помочь экологии планеты и изобрели альтернативу зубным пастам, которые изготавливаются в тюбиках. Так, специалисты создали таблетки, которые нужно разместить между зубами, раскусить и чистить зубы привычным способом. Такая паста будет продаваться в быстроразлагающейся упаковке из 65 таблеток. Формула такого средства гигиены уже одобрена медиками и разрешена к использованию как взрослыми, так и детьми.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, если у вас закончилась зубная паста, то почистить зубы и освежить дыхание можно с помощью других средств, более натуральных и не менее эффективных.

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