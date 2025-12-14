Ученые определили дату первого поцелуя: он не был человеческим

Такой привычный жест нежности как поцелуй кажется исключительно человеческим. Однако новое исследование британских ученых свидетельствует о том, что первый поцелуй состоялся задолго до появления Homo sapiens, появившихся около 300 тыс. лет назад. Он даже не принадлежит представителю рода Homo, возникшему 2 млн лет назад. Первый поцелуй принадлежит далекому предку современных людей и великих обезьян около 21 миллиона лет назад.

Ученые определили дату первого поцелуя. Фото: unsplash

Исследователи из Оксфордского университета проанализировали поведение приматов и других животных, чтобы проследить эволюцию орального контакта "рот в рот". Согласно их выводам, поцелуи не уникальная человеческая черта: их фиксируют у шимпанзе, бонобо, волков, луговых собак, белых медведей и альбатросов. Именно поэтому команда ученых сформировала эволюционное генеалогическое дерево и определила, когда это поведение впервые могло появиться.

В статье, опубликованной в журнале Evolution and Human Behavior, ученые дали строгое научное определение поцелуя, назвавшего неагрессивный орально-оральный контакт с движением губ или ротового аппарата, без передачи пищи. Это позволило избежать путаницы и четко отличить поцелуй от ухода или кормления.

По словам эволюционной биологии и автора исследования доктора Матильды Бриндл, общий предок людей, шимпанзе и бонобо уже имел привычку целоваться. Ученые считают, что это поведение могло возникнуть как продолжение социального груминга или способ оценки здоровья и совместимости потенциального партнера.

"Мы считаем, что поцелуи, вероятно, эволюционировали около 21,5 миллионов лет назад у больших обезьян", — утверждают ученые.

Интересно, что поцелуи могли быть распространены не только в Homo sapiens, но и в неандертальцах. Кроме того, следы общего микробиома, в частности бактерий полости рта, свидетельствуют, что неандертальцы и ранние Homo sapiens в течение сотен тысяч лет регулярно обменивались слюной.

Несмотря на значительный прорыв в установлении даты поцелуев, главный вопрос остается открытым, зачем эволюции понадобился поцелуй? Ученые надеются, что новые исследования помогут лучше понять природу этого универсального поведения, которое человечество разделяет со многими видами животных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что археологи обнаружили доказательства первого человеческого поцелуя.

Также "Комментарии" писали о 6 вирусах, которыми можно заразиться из-за поцелуя.