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Ученые обращают внимание на чистоту рук, определив новые сроки жизни коронавируса на коже и слизистой

В ходе научных опытов сравнили срок жизни вирусов SARS-CoV-2 и гриппа А (IAV) в разных условиях и средах

сегодня, 19:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

Стали известны новые данные о жизнеспособности коронавируса. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical Infectious Diseases.

Ученые обращают внимание на чистоту рук, определив новые сроки жизни коронавируса на коже и слизистой

Источник: belnovosti.ru

По словам ученых, жизнеспособность вируса на поверхности человеческой кожи определить пока не удалось. Однако, исследователи провели некоторые тесты с помощью моделирования и сошлись на том, что срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 значительно длиннее, чем считалось ранее.

Так, в ходе научных опытов сравнили срок жизни вирусов SARS-CoV-2 и гриппа А (IAV) и определили, что оба вируса живут значительно меньше на поверхности кожи, чего не скажешь о других наружностях, например, пластике или стекле.

В то же время, по словам ученых, время для гибели коронавируса оказалось значительно длиннее предполагаемого. Так, для деактивации SARS-CoV-2 потребовалось от 7,96 до 10,2 часов (среднее значение 9,04 часа), в то время как вирус гриппа А оставался жизнеспособным не более 2 часов.

Исследования поведения вируса на слизистых человека показали, что коронавирус остается жизнеспособным на протяжении 10,22-12,00 часов (среднее значение 11,09 часа), в то время как вирус гриппа продержался 1,69 часа (1,57–1,81 часа).

Представители команды, которая занималась изучением данного вопроса, обращают внимание на реакцию вируса на использование этилового спирта. Так, опытным путем было доказано, что для деактивации как SARS-CoV-2, так и IAV понадобилось приблизительно 15 секунд.

На основе полученных результатов исследования, специалисты пришли к выводу, что людям необходимо уделять больше внимания чистоте рук, что поможет остановить распространение коронавирусной инфекции в мире.

Ранее "Комментарии" сообщали о том,  когда стихнет эпидемия коронавируса.


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