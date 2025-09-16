Ученые обнаружили связь между временем завтрака и преждевременной смертью

Время завтрака может иметь большее значение для здоровья, чем считалось ранее. Международная группа ученых провела масштабное долгосрочное исследование и обнаружила, что поздний первый прием пищи может быть связан с повышенным риском ранней смерти среди пожилых людей.

Связь между завтраком и преждевременной смертью. Фото: pexels.com

В исследовании приняли участие около 3000 взрослых жителей Ньюкасла и Манчестера в Великобритании. Информацию собирали с 1983 по 2017 год. Возраст участников на старте составил от 42 до 94 лет. Ученые анализировали их анкеты о состоянии здоровья, образе жизни и пищевых привычках.

Выяснилось, что с возрастом большинство участников постепенно смещали время завтрака и ужина на позже. Это сопровождалось ухудшением физического и психического состояния. Исследователи установили, что каждый дополнительный час задержки завтрака увеличивал риск смерти в течение периода наблюдения на 8–11%.

"Наше исследование показывает, что изменения во времени приема пищи, особенно завтрака, могут быть простым, но важным маркером общего состояния здоровья пожилых людей", — пояснил соавтор исследования Хассан Дашти из Гарвардской медицинской школы.

В то же время, ученые подчеркивают, что найденная связь не доказывает прямой причинно-следственной зависимости. По их словам, возможно, на результаты влияют другие факторы, в частности хронические заболевания, проблемы с мобильностью или потеря аппетита в пожилом возрасте. Как указывают ученые, поздние приемы пищи могут быть следствием как физических ограничений, так и когнитивных затруднений. Приготовление завтрака или даже подъем с утра могут становиться сложнее с возрастом, что тоже отражается на пищевых привычках.

