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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые обнаружили шерстистого носорога из ледникового периода (фото)
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Ученые обнаружили шерстистого носорога из ледникового периода (фото)

По словам ученых, останкам доисторического зверя от 20 до 50 тысяч лет

сегодня, 17:17
Автор:

Елизавета Черных

В вечной мерзлоте Якутского края, ученым удалось найти останки редкого шерстистого носорога времен ледникового периода. Несмотря на то, что останкам зверя от 20 до 50 тысяч лет, они достаточно хорошо сохранились, передает издание Phys.org. 

Ученые обнаружили шерстистого носорога из ледникового периода (фото)

Шерстистый носорог - фото: Valery Plotnikov/Mammoth Fauna Study Department at the Academy of Sciences of Yakutia

Исследователям удалось отыскать тушу носорога благодаря таянию вечной мерзлоты в Якутии. Сейчас ученые ожидают , когда ледовые дороги в арктическом регионе станут более проходимы, чтобы направить останки носорога в лабораторию.

По данным издания, найденные останки — одни из наиболее сохранившихся экземпляров представителей фауны ледникового периода. Множество мягких тканей туши остались практически невредимыми, включая часть жира и кишечника. 

Ученые обнаружили шерстистого носорога из ледникового периода (фото) - фото 2

Российский палеонтолог Владимир Плотников утверждает, что найденному носорогу в момент смерти было около трех-четырех лет. Ученые высказали предположение, что животное утонуло. Более точные даты будут известны, когда останки смогут доставить на экспертизу в специальную лабораторию. 

Шерстистый носорог был найден на берегу реки в Абыйском районе. Известно, что недалеко от этого места в 2014 году ученые обнаружили останки такого же представителя ледникового периода. Ученые определили его возраст — он составлял 34 тысячи лет. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что археологи обнаружили останки древнего города, который был разрушен в результате жесткого нападения. Древний город Ла Хойя в Стране Басков на севере Испании был разрушен в результате жестокого нападения между 350 и 200 годами до нашей эры. Археологи впервые нашли его в 1935 году, но первые раскопки были проведены в 1973 году. 







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Источник: https://phys.org/news/2020-12-well-preserved-ice-age-woolly-rhino.html
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