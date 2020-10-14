Ученые обнаружили морских простейших, которые поедают вирусы

Вирусы живут повсюду на Земле, начиная от атмосферы, заканчивая дном океана. И вызывает удивление тот факт, что нет информации о том факте, что существуют существа, которые использовали бы их в качестве пищи. Иностранные ученые решили исправить этот факт — в журнале Frontiers in Microbiology ними обнародованы убедительные доказательства того, что существует группа морских простейших, которые поедают вирусы.

Источник: profile.ru

"Наши данные показывают, что многие клетки эукариотических организмов — содержат ДНК различных неинфекционных вирусов, но не бактерий, что является убедительным доказательством того, что они питаются именно вирусами, а не бактериями. Это стало большим сюрпризом, поскольку эти результаты противоречат современным представлениям ученых о роли вирусов в морских пищевых цепях", — заявляет один из исследователей, доктор Рамунас Степанаускас, директор Центра геномики единичных клеток в Лаборатории наук об океане Бигелоу в Ист-Бутбу, в США.

Также исследователь рассказал о самом процессе исследования. Известно, что были взяты пробы воды из Атлантического океана в заливе Мэн летом 2009 года, а также в Средиземном море у побережья Каталонии, в 2016 году. Для анализа жидкости ученые использовали новейший инструментарий одноклеточной геномики для секвенирования общей ДНК от 1698 особей простых организмов в воде. Так был выявлен ряд существ — альвеолатов, гетероконты, хлорофитов, серкозойных, пикозойных и хоанозойных. Геном 19% из них показывал, что эти простейшие питались бактериями. А обнаруженные простейшие в 51% из залива Мэн и 35% из средиземноморских глубин имели в себе вирусные ДНК. Причем отмечается, большинство из них были от вирусов, которые выступили паразитами бактерии, попав в нее внутрь. То есть, сначала вирус попал в бактерию, а затем простейшее съело зараженную бактерию.

Хоанозойные и пикозойные простейшие — ближайшие родственники животных и грибов, обнаруженные в водах залива Мэн, были разными. Крошечные (до 3 мкм) пикозойные были впервые обнаружены недавно и еще недостаточно изучены — ученые не знали, чем кормятся данные существа, поскольку их система пищеварения слишком мала для бактерий, но приспособлена для вирусов, большинство из которых менее 150 нм. Каждый из геномов хоанозойных и пикозойных простейших, которых изучали ученые, был связан с вирусными последовательностями бактериофагов и вирусов CRESS-ДНК, но без какой-либо бактериальной ДНК. Таким образом, ученые пришли к выводу, что хоанозойные и пикозойные, вероятно, регулярно кормятся вирусами, что в дальнейшем может быть использовано в медицине.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что японцы рассказали о новом методе исследования марсианского грунта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!