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Ученые назвали точное время, когда динозавры погибли от астероида

Рыбьи кости и кувшинки помогают определить точное время, когда астероид, уничтоживший динозавров, врезался в Землю

сегодня, 19:25
Автор:

Карина Ожерельева
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Динозавры погибли в результате падения метеорита на Землю около 66 миллионов лет назад в результате того, что стало известно как вымирание в мелово-палеогеновом периоде. В какое время года это произошло, долгое время вызывало прения среди энтузиастов палеонтологии. Об этом сообщает Popular Science.

Ученые назвали точное время, когда динозавры погибли от астероида

Динозавры - фото из открытых источников

Недавнее исследование, опубликованное в Nature, опирается на предыдущие доказательства, предполагающие, что динозавры, вероятно, умерли в июне.

Последние улики поступают с места под названием Танис, расположенного в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. Танис является одним из нескольких геологических мест во всем мире, где ученые наблюдали предел мела и палеогена в последовательности отложений.

Танис дал великолепные окаменелости динозавров, ранних млекопитающих, рыб, растений и других вещей. Многие из этих окаменелостей очень хорошо сохранились, некоторые показывают остатки мягких тканей, таких как кожа, а также кости, что может дать ценные научные выводы.

Место в Танисе было впервые обнаружено в 2008 году и с тех пор было в центре полевых исследований палеонтолога Роберта ДеПальмы. В статье 2019 ДеПальма и его коллеги утверждали, что Танис зафиксировал момент удара астероида.

В декабре 2021 года ДеПальма и его коллеги опубликовали важную работу о времени вымирания в мелово-палеогеновом периоде. В этом исследовании они проанализировали некоторые исключительно хорошо сохранившиеся кости рыбы, рассмотрев, как цикл времени года, от лета до зимы, был задокументирован в структуре и химическом составе костей.

Сравнивая живых осетровых с окаменелыми остатками осетровых из Таниса, они обнаружили, что в островке пловцов регулярные слои в миллиметровом масштабе показывают, что рыба умерла, когда ей было семь лет. Кольца роста подтверждают, что рыба чередовала пресную воду в летние месяцы и соленую зиму. В этом и других образцах, проанализированных в том же исследовании, последний прирост роста соответствует переходу от весны к лету.

Это говорит о том, что метеорит ударил в мае или июне, что является пределом весны и лета в северном полушарии.

Важно, что эти находки подтверждают предварительные доказательства, основанные на ископаемых растениях, предполагающих, что вымирание произошло в начале июня.

Палеонтологи часто говорят, что им понадобится машина времени, чтобы понять детали прошлой жизни, например месяц, когда вымерли динозавры. Здесь же мы видим чрезвычайные выводы, которые можно сделать из тщательного анализа и рационального сравнения с современностью.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые раскрыли загадку непонятных вспышек на Солнце.


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Источник: https://www.popsci.com/animals/when-dinosaurs-went-extinct/
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