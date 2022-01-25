Ученые назвали самый эффективный способ поднять настроение

В современном мире много стрессовых ситуаций, провоцирующих плохое настроение, поэтому важно научиться абстрагироваться от них и находить способы, чтобы улучшить свое самочувствие. Американские исследователи выяснили, какой метод работает эффективнее.

Как бороться с плохим настроением (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Огайо пригласили для исследования более 600 студентов, которых разделили на группы. Участники одной пытались регулировать свое настроение с помощью когнитивной техники, а другие придерживались медитации осознанности. В первом случае, добровольцы выявляли и старались переоценить свои негативные мысли и убеждения, а во втором — осознать и принять чувства, не пытаясь изменить свои установки.

Участников попросили представить ситуации, в которых бы они могли применить две методики. И увидев, как студенты справляются с "проблемой", они каждому добровольцу сообщили, что одну из методик они используют более эффективно, чем вторую.

После этого исследование повторилось, но участникам включили грустные композиции для того, чтобы атмосфера стала более угнетающей. Результат эксперимента показал, что быстрее с негативом справились те участники, которые сосредоточились на своих сильных сторонах. То есть, настроение у окружающих поднималось, когда им делали комплименты и внушали уверенность в себе и собственных силах.

Напомним, в организме человека есть огромное количество гормонов, и все они играют чрезвычайно важную роль в нашей жизни. Врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, от каких веществ зависит наше настроение и самочувствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты поднимут настроение осенью и зимой.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!