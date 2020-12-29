Ученые назвали еще одну опасность электронных сигарет

Наверняка многие слышали о негативном влиянии использования электронных сигарет на организм. В одном из исследований Tobacco Induced Diseases, специалисты отметили взаимосвязь между альтернативным курением и нарушениями когнитивных способностей у детей подросткового возраста. Ученые проанализировали данные более 18 тысяч человек.

ФОТО: Из открытых источников

Участники исследования, которые использовали вейп, гораздо чаще жаловались на нарушение концентрации, внимания и сложность принятия решений. Чем раньше человек начал использовать электронные сигареты, тем более существенной была взаимосвязь.

Еще одно исследование, которое опубликовали в издании PLoS ONE, опиралось на данные ежегодных телефонных опросов программы "Система наблюдения за поведенческими факторами риска". Участникам задавали вопросы, которые помогли бы выявить нарушения когнитивных функций.

В опросе задействовали более 800 тысяч человек более взрослого возраста. Анализ данных об их здоровье и самочувствии также позволил сделать ученым вывод о взаимосвязи использования электронных сигарет и нарушениями когнитивных функций. Большинство вейперов сообщали о жалобах на нарушение памяти или внимания, в отличие от некурящих людей.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что наверняка многие задумывались над тем, почему люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни имеют онкологические заболевания, а курильщики со стажем не имеют никаких проблем, в частности с легкими. Ученые на протяжении длительного периода пытались найти ответ, и наконец им это удалось.













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