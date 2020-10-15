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Ученые нашли у Стены Плача древнюю гирю, которая предназначалась для торговли

Находка весит ровно двадцать три грамма

сегодня, 16:05
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты провели раскопки в Иерусалиме у Стены Плача и обнаружили ценную находку. Они увидели давнюю известняковую гирю, которая предназначалась для торговли в X – VI веке до нашей эры. Об этом открытии стало известно благодаря Управлению древностей Израиля, передает издание lenta. 

Ученые нашли у Стены Плача древнюю гирю, которая предназначалась для торговли

Древняя гиря, которая предназначалась для торговли. Фото: lenta

Ученые Управления древностей и Фонда наследия Стены Плача отметили, что гиря была сделана еще во времена Первого Храма. Они детально изучили ее и увидели на известняковом изделии египетский символ, который очень напоминает греческую букву гамма. Эти отметки позволили археологам сделать вывод, что номинал гири составлял два сикля. 

Одна из исследователей Техилла Либерман рассказывает, что один сикль равно одиннадцать с половиной граммов. Из этого следует вывод, что вес находки составляет ровно 23 грамма. Также она добавила, что гиря сделана очень профессионально, что свидетельствует о высоком уровне технологического развития в древнем Иерусалиме. 

Специалисты придерживаются мнения, что в те времена у подножия Храмовой горы велась активная торговля. Множество паломников, которые приходили сюда, были главными покупателями. Они добавляют, что люди могли приобрести на этом рынке почти что угодно: от еды до различных сувениров и одежды. Поэтому известняковая гиря, скорее всего, была найдена именно в этом месте совершенно неслучайно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 5-летний мальчик обнаружил в деревне следы динозавра. 


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