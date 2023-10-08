Ученые нашли следы, которые могут изменить мировую историю

В американском штате Нью-Мексико ученые обнаружили несколько десятков следов человека, которые могут изменить все теории о заселении Америки. Новое исследование показывает, что люди пришли на континент 23 тыс. лет назад, что на 8 тыс. лет раньше, чем считалось изначально.



Ученые обнаружили следы, которые могут изменить мировую историю. Фото из открытых источников

В 2009 году были обнаружены следы человека в центре Северной Америки. Первые выводы об их возрасте в 23 тыс. лет были обнародованы командой ученых под руководством Мэтью Р. Беннетта в 2021 году. Однако исследование было подвергнуто критике относительно достоверности из-за образцов растений, не поглощающих углерод, который является основным компонентом для определения возраста.

Теперь ученые провели два дополнительных исследования по возрасту следов. Одно из них было основано на пыльце хвойных деревьев, подвергшихся радиоуглеродному анализу. Другая методика заключалась в определении, когда последний раз зерна кварца подвергались солнечному облучению.

Оба эксперимента подтвердили предыдущий возраст находки и определили, что возраст человеческих следов составляет около 21-23 тыс. лет. Таким образом, это позволяет говорить, что Америка была заселена гораздо раньше. Сегодня считается, что люди попали на континент с территории Азии около 15 тысяч лет назад. Это было время ледникового периода, приведшего к снижению воды в океанах на 125 м. Таким образом образовался сухопутный переход в Беринговом проливе между Сибирью и Аляской.

Ученые и раньше находили возможные следы деятельности человека в Америке до официального прибытия человека. В частности, в Мексике были найдены кости животных и древесный уголь вместе с каменными орудиями возрастом 31-33 тыс. лет. А в 2016 году в бразильской пещере был найден камень со следами человеческой деятельности 24-26 тыс. лет. Однако недостатком обоих мест является то, что там не найдены человеческие останки.

Ученые предполагают, что большинство людей могли жить в прибрежных районах богатых пищей в то время, однако теперь большинство из них находится под водой. Таким образом, человеческие следы найденные в Нью-Мексико могут переписать историю попадания человечества в Америку.

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